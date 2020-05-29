БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Демократия или диктатура? Преступный мир Эстонии выбирает преемника Николая Таранкова

Центральная криминальная полиция и Государственная прокуратура систематически занимались поимкой организованных преступных группировок с 2013 года, когда была создана специальная следственная группа. Всего за пять лет были осуждены лидеры семи преступных группировок, множество так называемых бригадиров и в общей сложности 82 члена преступных группировок.

До сентября 2016 года преступный мир Эстонии находился под крепким руководством прозванного лидером подпольного преступного мира и главарем общака Николая Таранкова, но после его убийства все стало хаотичным. Годами в отношениях между преступными группировками царил покой, но когда Юрий Воробей нажал на курок, стабильность исчезла.

Государственный прокурор Вахур Верте и руководитель бюро по борьбе с организованной преступностью Аго Лейс отмечают в свежем ежегоднике Госпрокуратуры, что с убийством Николая Таранкова и задержанием Ассара Паулуса, Харона Дикаева, Андрея Кузякина, Вячеслава Гулевича, Геннадия Окунева, Амида Магеррамова и их подельников закончилась одна глава ненаписанной книги об организованной преступности в Эстонии.

Как отмечалось в ежегоднике, после смерти Таранкова нового лидера преступного мира в Эстонии так и не появилось. Одна часть преемников либо задержана и отбывает срок, другая часть — уехала из страны. Третья — не захотела внимания общественности. Поиск подходящего кандидата стал для криминального мира непосильной задачей.

Sõbrad mälestasid Nikolai Tarankovi Foto: Andres Putting

Не смогли договориться



За год стало ясно, что действующие в Эстонии группировки не могут выбрать одного общего лидера, которого бы приняли все. Они не смогли договориться и до сих пор. Попытки перезапустить старую систему, саму необходимость единого лидера, не увенчались успехом, так как среди группировок сразу же возникли оппозиция и коалиция. Напряжение росло, все припомнили друг-другу старые обиды и долги начиная еще с 90-х: кто с кем был в контрах, кто до сих пор в ссоре, а кто просто не подходит на роль лидера.

Те, кто уже слишком стар или же слишком умен, просто не захотели претендовать на титул — так можно и жизни лишиться. Лучше довольствоваться вторым местом, деньги все равно придут так или иначе. Также ясно, что если будет объявлен лидер, то и полиция отреагирует соответствующим образом, и главари преступных группировок это отлично понимают. Также есть и те, кто сейчас находится под судом или уже за решеткой.