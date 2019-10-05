05.10.2019, 13:37

БОЛЬШОЙ ОБЗОР | 10 минут на три упражнения, наехал на бордюр — не сдал. Что конкретно изменится в экзамене по вождению на категорию В?

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Туули Йыэсаар
Редактор: Вера Степанова
Редактор.
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Maanteameti teenindusbüroo 24.09.2019
Maanteameti teenindusbüroo 24.09.2019Foto: Andres Putting

С 1 февраля следующего года вступит в силу постановление, которое изменит порядок получения водительских прав. Сейчас проект постановления еще на согласовании, что означает, что в нем еще могут произойти изменения. Eesti Päevaleht все-таки делает обзор главных изменений. который касаются получения прав категории В.

После третьего провала придется взять в автошколе два дополнительных урока вождения

Очереди на государственный экзамен по вождению длинные, потому что вдобавок к только что пришедшим из автошкол в очереди есть и пробующие во второй, третий или более раз. Статистика Департамента шоссейных дорог за этот год показывает, что с первого раза экзамен по вождению сдали 46,6% экзаменуемых. С каждым следующим экзаменом процент сдачи уменьшается.

В прошлом году в третий или более раз пересдавали экзамен более 3200 человек. При этом из них справились с экзаменом только 36%. Департаменту шоссейных дорог доставляют беспокойство именно такие экзаменуемые, которые приходят пробовать снова и снова, в промежутке поскупившись на дополнительные уроки вождения.

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Новым постановлением попытаются наставить таких двоечников на путь истинный. Согласно пояснительной записке к проекту, ученик после каждого третьего несданного экзамена по вождению должен взять в автошколе как минимум два дополнительных урока вождения. Сейчас один урок вождения стоит в среднем 20-23 евро, что означает для экзаменуемого дополнительные расходы чуть меньше чем в 50 евро, это сумма одного порядка с госпошлиной за экзамен по вождению в 40 евро.

Семь дополнительных уроков скачкообразно улучшат сдачу экзамена?

Количество обязательных уроков вождения в автошколе возрастет с 23 уроков до 30 уроков. Причина снова в недостаточной подготовке экзаменуемых к экзамену и обусловленных этим частых провалах на экзамене.

Составители проекта оценивают, что семь добавленных уроков вождения увеличат количество сдающих экзамен на 10%, с 46,6% до 56%. Это уменьшило бы количество экзаменов по вождению в год на 7000, что в свою очередь помогло бы сократить очереди.

Правда, уже в пояснительной записке проекта констатируют, что влияние добавленных уроков вождения может не быть таким большим, как хотелось, потому что по оценке обучающих ученики автошкол уже сейчас берут в среднем 30 уроков вождения.

Учитывая, что стоимость одного урока вождения в среднем 23 евро, обучение станет примерно на 160 евро дороже.

За десять минут нужно сделать три упражнения

Для выполнения упражнений, то есть, например, парковки различными способами, движения задним ходом и разворота, на экзамене до сих пор используются две попытки, и в случае одной неудачи можно попытаться снова.

По новому постановлению у упражнений есть временное ограничение. Выполнить нужно три элемента — например, парковку двумя разными способами и разворот в ограниченном пространстве — и экзаменатор засекает время. Если первые два элемента выполнить за три минуты, на последнее упражнение останется больше времени и при желании на него можно потратить хоть семь минут.

Оценивание изменится: наезд на бордюр может означать провал

Согласно проекту, оценивание экзамена по вождению станет более современным. Цитата: "Значительный акцент при оценивании сделан на оценивание навыков человека и единого целого. У кандидата в водители могут встречаться неуверенность и неточность и в случае, когда обеспечена безопасность и учитываются интересы других. Изменение оценивания существенно улучшит объективность дачи оценки экзаменатора".

Что это означает? Экзаменатор должен оценивать три аспекта езды экзаменуемого: умение обращаться с машиной, чувство опасности и способность самостоятельно справляться на дороге.

Например, в части способности участника движения самостоятельно справляться на дороге оценивают умение водителя уступать дорогу и понимание преимущественного права проезда, умение "читать" дорогу и адаптировать свои действия в соответствии с дорожной ситуацией, умение общаться и сотрудничать с другими участниками движения, умение распознавать риски и избегать их.

ТОП

Отдельно стоит отметить, что наезд на что-то или въезд во что-то считается серьезной ошибкой, заканчивающей экзамен, если это действие неконтролируемое. Например, водитель при маневрировании задевает колесом бордюр. Если это контролируемое действие, это не ошибка. Если же водитель незапланированно наезжает на бордюр, экзамен считается несданным.

Согласно более широкому принципу, экзамен провален, если экзаменуемый в ходе выполнения какого угодно упражнения создает опасную дорожную ситуацию, подвергает опасности человека, транспортное средство, въезжает в разметочный конус или выезжает за пределы отмеченной конусами зоны.

Например, суть упражнения "движение задним ходом с поворотом в бокс" и учитываемые при оценивании ошибки. В ходе упражнения нужно заехать на автомобиле задним ходом справа или слева в бокс и затем остановиться в боксе и выехать из бокса. В промежутке можно остановить автомобиль и сходить проверить безопасность маневра, при необходимости также несколько раз. Исходную позицию для заезда в бокс назначает экзаменатор.

Уроки вождения станут длиннее

Согласно проекту, сейчас в части уроков вождения проблема в том, что кандидату в водители не разрешено разом ездить дольше 45 минут, в которые входит как введение в учебную езду, так и подведение итогов. Это зачастую сокращает реальное время езды до 25 минут. По оценке Департамента шоссейных дорог, именно поэтому ученики на экзамене делают больше ошибок именно после 25-й минуты: просто не привыкли дольше ездить.

По новому же постановлению обещают сделать и парные уроки, то есть уроки вождения общей продолжительностью 90 минут. Надеются, что это сделает обучение более эффективным.

Изменения будут и в экзамене по теории.

Неправильные ответы на два вопроса из 40 могут провалить экзамен по теории

Экзамен по теории по новому постановлению станет по сути проще. Прежде на один вопрос экзамена по теории было до трех правильных ответов, что вызывало замешательство у экзаменуемого. В дальнейшем на вопрос будет только один правильный ответ. Останутся прежние 30 вопросов, в которых можно сделать до четырех ошибок.

Зато к прежним 30 вопросам добавят новый блок, все 10 вопросов которого касаются только безопасности движения. В этом блоке можно сделать только одну ошибку. Уже в случае двух ошибок, сделанных в этом блоке, весь экзамен по теории не сдан, даже в том случае, если весь блок из 30 вопросов решен без ошибок.

Составители проекта объясняют в пояснительной записке к проекту, что на дорогу нужно пускать только тех водителей, теоретические знания которых в области безопасности движения очень высокие, поскольку ошибки в области безопасности движения на реальной дороге могут привести к тяжелым последствиям.

Составители проекта указывают, что уровень подготовки к экзамену по теории очень плохой: только 66% сдали экзамен в 2018 году с первой попытки, поэтому в этой части нельзя делать послаблений. Поскольку кандидаты в водители слабо подготовлены в теории и из-за этого становятся опасными для себя и других, уже на экзамене по теории должна быть однозначная позиция, что водитель теоретически должен быть так же подготовлен, как и к практическому экзамену.

Время для ответов на экзамене по теории останется тем же, то есть полчаса, потому что уже сейчас среднее время ответов составляет 15 минут, так что предположительно и с добавлением 10 вопросов время ответов уложится в полчаса.

В части экзамена по теории изменится и то, что государственный экзамен по теории при желании можно будет сдать сразу после прохождения теоретического обучения в автошколе. Цель изменения в том, чтобы дать возможность лучше планировать обучение и уменьшить очереди на экзамен.

Еще об изменениях в обучении вождению и экзаменах на права читайте здесь.

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