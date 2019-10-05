БОЛЬШОЙ ОБЗОР | 10 минут на три упражнения, наехал на бордюр — не сдал. Что конкретно изменится в экзамене по вождению на категорию В?

Количество обязательных уроков вождения в автошколе возрастет с 23 уроков до 30 уроков. Причина снова в недостаточной подготовке экзаменуемых к экзамену и обусловленных этим частых провалах на экзамене.

Составители проекта оценивают, что семь добавленных уроков вождения увеличат количество сдающих экзамен на 10%, с 46,6% до 56%. Это уменьшило бы количество экзаменов по вождению в год на 7000, что в свою очередь помогло бы сократить очереди.

Правда, уже в пояснительной записке проекта констатируют, что влияние добавленных уроков вождения может не быть таким большим, как хотелось, потому что по оценке обучающих ученики автошкол уже сейчас берут в среднем 30 уроков вождения.

Учитывая, что стоимость одного урока вождения в среднем 23 евро, обучение станет примерно на 160 евро дороже.

За десять минут нужно сделать три упражнения

Для выполнения упражнений, то есть, например, парковки различными способами, движения задним ходом и разворота, на экзамене до сих пор используются две попытки, и в случае одной неудачи можно попытаться снова.

По новому постановлению у упражнений есть временное ограничение. Выполнить нужно три элемента — например, парковку двумя разными способами и разворот в ограниченном пространстве — и экзаменатор засекает время. Если первые два элемента выполнить за три минуты, на последнее упражнение останется больше времени и при желании на него можно потратить хоть семь минут.

Оценивание изменится: наезд на бордюр может означать провал

Согласно проекту, оценивание экзамена по вождению станет более современным. Цитата: "Значительный акцент при оценивании сделан на оценивание навыков человека и единого целого. У кандидата в водители могут встречаться неуверенность и неточность и в случае, когда обеспечена безопасность и учитываются интересы других. Изменение оценивания существенно улучшит объективность дачи оценки экзаменатора".

Что это означает? Экзаменатор должен оценивать три аспекта езды экзаменуемого: умение обращаться с машиной, чувство опасности и способность самостоятельно справляться на дороге.

Например, в части способности участника движения самостоятельно справляться на дороге оценивают умение водителя уступать дорогу и понимание преимущественного права проезда, умение "читать" дорогу и адаптировать свои действия в соответствии с дорожной ситуацией, умение общаться и сотрудничать с другими участниками движения, умение распознавать риски и избегать их.

Отдельно стоит отметить, что наезд на что-то или въезд во что-то считается серьезной ошибкой, заканчивающей экзамен, если это действие неконтролируемое. Например, водитель при маневрировании задевает колесом бордюр. Если это контролируемое действие, это не ошибка. Если же водитель незапланированно наезжает на бордюр, экзамен считается несданным.

Согласно более широкому принципу, экзамен провален, если экзаменуемый в ходе выполнения какого угодно упражнения создает опасную дорожную ситуацию, подвергает опасности человека, транспортное средство, въезжает в разметочный конус или выезжает за пределы отмеченной конусами зоны.

Например, суть упражнения "движение задним ходом с поворотом в бокс" и учитываемые при оценивании ошибки. В ходе упражнения нужно заехать на автомобиле задним ходом справа или слева в бокс и затем остановиться в боксе и выехать из бокса. В промежутке можно остановить автомобиль и сходить проверить безопасность маневра, при необходимости также несколько раз. Исходную позицию для заезда в бокс назначает экзаменатор.

Уроки вождения станут длиннее

Согласно проекту, сейчас в части уроков вождения проблема в том, что кандидату в водители не разрешено разом ездить дольше 45 минут, в которые входит как введение в учебную езду, так и подведение итогов. Это зачастую сокращает реальное время езды до 25 минут. По оценке Департамента шоссейных дорог, именно поэтому ученики на экзамене делают больше ошибок именно после 25-й минуты: просто не привыкли дольше ездить.

По новому же постановлению обещают сделать и парные уроки, то есть уроки вождения общей продолжительностью 90 минут. Надеются, что это сделает обучение более эффективным.

Изменения будут и в экзамене по теории.

Неправильные ответы на два вопроса из 40 могут провалить экзамен по теории

Экзамен по теории по новому постановлению станет по сути проще. Прежде на один вопрос экзамена по теории было до трех правильных ответов, что вызывало замешательство у экзаменуемого. В дальнейшем на вопрос будет только один правильный ответ. Останутся прежние 30 вопросов, в которых можно сделать до четырех ошибок.

Зато к прежним 30 вопросам добавят новый блок, все 10 вопросов которого касаются только безопасности движения. В этом блоке можно сделать только одну ошибку. Уже в случае двух ошибок, сделанных в этом блоке, весь экзамен по теории не сдан, даже в том случае, если весь блок из 30 вопросов решен без ошибок.