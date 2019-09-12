12.09.2019, 15:50

БОЛЬШОЙ ГРАФИК | Процесс века: в суде над предполагаемыми криминальными авторитетами Хирвом и Гаммером участвуют более 40 человек


Тармо Вахтер
Редактор: Вера Степанова
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БОЛЬШОЙ ГРАФИК | Процесс века: в суде над предполагаемыми криминальными авторитетами Хирвом и Гаммером участвуют более 40 человек
Ekspress Meedia

Названное судебным процессом века дело созовет на скамью подсудимых 13 мужчин и девять женщин, а также четыре юридических лица. В распланированном до 2021 года судебном деле участвует более 40 человек, вдобавок переводчики и охраняющие арестованных вооруженные полицейские. Кто есть кто? Это объясняет нижеследующий инфографик.

Предпринимателей в области ресторанного и гостиничного бизнеса Хуберта Хирва и Павла Гаммера вместе с парой десятков соучастников судят по обвинению в налоговых преступлениях, то есть преимущественно в выплате зарплаты в конверте, пишет Eesti Ekspress. В связи с этим многим подсудимым также предъявлено обвинение в принадлежности к преступной группировке. В качестве защитников на процессе выступают известные адвокаты Оливер Няэс, Ааду Луберг, Райво Лаус и другие.

Обвинители — три прокурора: Кати Рейтсак, Марек Вахинг, Эвелин Ансип-Кукк. Также участвует представитель Налогово-таможенного департамента, юрист Катри-Хелена Сийрак.

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Судебные заседания запланированы на 255 дней, и они должны закончиться в 2021 году. Но на начавшемся на этой неделе процессе неожиданно отложили четыре сентябрьских заседания.

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