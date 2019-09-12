БОЛЬШОЙ ГРАФИК | Процесс века: в суде над предполагаемыми криминальными авторитетами Хирвом и Гаммером участвуют более 40 человек
Названное судебным процессом века дело созовет на скамью подсудимых 13 мужчин и девять женщин, а также четыре юридических лица. В распланированном до 2021 года судебном деле участвует более 40 человек, вдобавок переводчики и охраняющие арестованных вооруженные полицейские. Кто есть кто? Это объясняет нижеследующий инфографик.
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