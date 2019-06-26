БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ: Инспекция RusDelfi. Иванова ночь — это праздник мусора?

Первая площадка не радует нас с Рагнаром. Повсюду разбросаны пивные банки, окурки и другой мусор. Живые растения переломаны и разбросаны по площадке. Ими безуспешно пытались топить мангал. Вершиной свинства стали разрисованные маркером столы и скамейки.

Лесопарк Сютисте находится в черте города, а потому уязвим и для случайных прохожих. Походы сюда спонтанны и часто не слишком подготовленны. Люди не запасаются мусорными мешками и дровами. А зачем, ведь "тут до города рукой подать".

Перебор Foto: Андрей Цветаев

Сам парк мы тоже обнаружили в удручающем состоянии. Каждая урна переполнена мусором, который для неё совершенно не предназначен. Рагнар говорит, что люди, оставляя мусор в куче возле маленькой урны, пытаются снять с себя ответственность и очистить совесть.

Что ж, совесть очищена, а лес - совсем наоборот. Такие свалки являются настоящим подарком для птиц и крыс. Они с радостью разгрызают пакеты и разбрасывают содержимое по всей территории. Такой мусор необходимо забирать с собой.

Изрядно потрудившись, отправляемся дальше за город, в сторону Табасалу. Тропа здоровья возле побережья также оборудована тремя площадками для шашлыка с замечательным панорамным видом на Таллинн.

Виды Foto: Андрей Цветаев

Но чтобы добраться до этого вида, нам приходится преодолеть мусорные редуты уже на входе в парк. После многолетней битвы с недобросовестными посетителями, оставляющими свой бытовой мусор в больших количествах в парке Табасалу, все большие мусорные контейнеры были из него убраны.

Близость к городу и укромность парковки давала возможность людям оставлять в этом парке отходы в ужасающем количестве. Рагнар видел тут все - от строительного мусора до кассетных магнитофонов и старых стиральных машин.

Так жить нельзя Foto: Андрей Цветаев

Хоть сама тропа здоровья Табасалу и не входит в юрисдикцию RMK, пройти мимо такого ужаса мы не смогли. Пакеты с "праздничным" мусором словно кричали отдыхающим "не бросай меня в терновый куст". И, конечно, были выброшены с особым цинизмом.

Не предвкушая ничего хорошего, мы собрали все эти остатки бурного праздника в мешки и отправились вглубь парка.

Избушка Foto: Андрей Цветаев

И тут первое серьезное удивление. Мусора нет. Пару фантиков и окурков, но не более того. Вычистив золу из мангалов, мы идем дальше в обход по парку. Отдыхающие тут люди добросовестно отнеслись к природе и не оставили нам много работы.

Рагнар говорит, что в последнее время таких приятных сюрпризов все больше и больше. Он оптимист, а потому верит, что через упорную разъяснительную работу можно добиться успеха в борьбе с мусором. На каждом месте для костра действуют свои правила, и площадка Табасалу не исключение. Чаще всего летом нарушителями ее устава являются люди, ночующие в палатках. Площадка для этого не предназначена, устанавливать палатку на ней запрещено. Она не оборудована туалетом и мусорными урнами. Она предназначена для того, чтобы на ней остановиться на несколько часов на природе и затем забрать мусор с собой. Но Рагнар неоднократно видел в этом парке палаточные лагеря. Никаких штрафов и санкций для отдыхающих не предусмотрено, и все обычно заканчивалось вежливой беседой и просьбой больше тут палаток не ставить.

Курение загрязняет Foto: Андрей Цветаев

Отдельной головной болью для Рагнара являются курильщики. Сигаретные окурки для них, судя по всему, не являются мусором. Однажды Рагнар решил сосчитать количество окурков на одном кострище и сбился со счета, когда цифра перевалила за две сотни. "Подсчитано, что они разлагаются 10 лет", - воклицает Рагнар. Помните, курение вредит не только вашему здоровью, но и лесу!

Delfi на природе Foto: Андрей Цветаев

Едем дальше в популярное у палаточников место под названием Меремыйза. Находящееся прямо возле побережья, это место внесено в каждую туристическую книгу об Эстонии. До красивейшего соснового леса легко добраться на автомобиле или доме на колесах, так что недостатка в отдыхающих тут никогда не бывает. Несмотря на полный спектр удобств, место совершенно бесплатное и доступно каждому желающему. Большой спрос рождает повышенную потребность в обслуживании. Прицеп Рагнара начал стремительно заполняться огромными мешками с мусором.

Результат Foto: Андрей Цветаев

Но палаточный городок требует не только очистки от мусора. Возле каждого мангала можно найти бесплатные дрова, чуть поодаль всегда есть туалеты, и иногда можно найти даже настоящее деревянные избы, где можно укрыться от непогоды. Стоит заметить, что люди отвечают такому гостеприимству своим хорошим поведением. Тут мусор сложен намного более аккуратно, на земле почти невозможно найти окурок, а живые деревья растут без страха быть сломанными.