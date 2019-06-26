БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ: Инспекция RusDelfi. Иванова ночь — это праздник мусора?(7)
Мы посмотрели на горы мусора в Ласнамяэ после празднования Ивановой ночи и решили проверить, единичный ли это случай? Может, в других районах Таллинна все по-другому?
Мы посмотрели на горы мусора в Ласнамяэ после празднования Ивановой ночи и решили проверить, единичный ли это случай? Может, в других районах Таллинна все по-другому?
Для ответа на этот вопрос мы отправились вместе с работниками RMK на обход любимых мест для приготовления шашлыка близ Таллинна. Смотрите наш фотоотчет.
В старину Ивановой ночью было принято вязать венки, украшать дом березками, кататься на качелях и прыгать через костер. Многие из этих традиций забылись, но одна осталась незыблимой: даже городские жители в пятом поколении понимают, что этот праздник нужно отмечать на природе. Каждый год толпы людей отправляются в эстонские леса, чтобы хотя бы раз в году отдохнуть от городской суеты, пожарить мяса на огне и переночевать под сенью ночного леса.
Увы, далеко не каждая компания отдыхающих ведет себя уважительно по отношению к природе. Праздник прошел, и корреспондент RusDelfi отправился по местам "боевой славы", где в неравной схватке с горожанами пал смертью храбрых не один шашлык.
Рассказывать и показывать нам будет работник RMK Рагнар, чей рабочий день начинается в шесть утра. Он представит нам три оборудованных для гриля локаций: первая - в столичном районе Мустамяэ, вторая - в пригороде столицы Табасалу и третья - в получасе езды, в популярном местечке Меремыйза. Вооружаемся мусорными мешками, перчатками, метлами и лопатами и отправляемся на инспекцию.
Рагнар говорит, что уже научился отличать компании отдыхающих по их "почерку". И ко многим вещам он старается относиться с пониманием, но когда люди ломают живые деревья ради костра - это уже выше его сил. "Прошлый год выдался особенно тяжелым из-за жаркого лета", - констатирует мой попутчик.
Первая площадка не радует нас с Рагнаром. Повсюду разбросаны пивные банки, окурки и другой мусор. Живые растения переломаны и разбросаны по площадке. Ими безуспешно пытались топить мангал. Вершиной свинства стали разрисованные маркером столы и скамейки.
Лесопарк Сютисте находится в черте города, а потому уязвим и для случайных прохожих. Походы сюда спонтанны и часто не слишком подготовленны. Люди не запасаются мусорными мешками и дровами. А зачем, ведь "тут до города рукой подать".
Сам парк мы тоже обнаружили в удручающем состоянии. Каждая урна переполнена мусором, который для неё совершенно не предназначен. Рагнар говорит, что люди, оставляя мусор в куче возле маленькой урны, пытаются снять с себя ответственность и очистить совесть.
Что ж, совесть очищена, а лес - совсем наоборот. Такие свалки являются настоящим подарком для птиц и крыс. Они с радостью разгрызают пакеты и разбрасывают содержимое по всей территории. Такой мусор необходимо забирать с собой.
Изрядно потрудившись, отправляемся дальше за город, в сторону Табасалу. Тропа здоровья возле побережья также оборудована тремя площадками для шашлыка с замечательным панорамным видом на Таллинн.
Но чтобы добраться до этого вида, нам приходится преодолеть мусорные редуты уже на входе в парк. После многолетней битвы с недобросовестными посетителями, оставляющими свой бытовой мусор в больших количествах в парке Табасалу, все большие мусорные контейнеры были из него убраны.
Близость к городу и укромность парковки давала возможность людям оставлять в этом парке отходы в ужасающем количестве. Рагнар видел тут все - от строительного мусора до кассетных магнитофонов и старых стиральных машин.
Хоть сама тропа здоровья Табасалу и не входит в юрисдикцию RMK, пройти мимо такого ужаса мы не смогли. Пакеты с "праздничным" мусором словно кричали отдыхающим "не бросай меня в терновый куст". И, конечно, были выброшены с особым цинизмом.
Не предвкушая ничего хорошего, мы собрали все эти остатки бурного праздника в мешки и отправились вглубь парка.
И тут первое серьезное удивление. Мусора нет. Пару фантиков и окурков, но не более того. Вычистив золу из мангалов, мы идем дальше в обход по парку. Отдыхающие тут люди добросовестно отнеслись к природе и не оставили нам много работы.
Рагнар говорит, что в последнее время таких приятных сюрпризов все больше и больше. Он оптимист, а потому верит, что через упорную разъяснительную работу можно добиться успеха в борьбе с мусором. На каждом месте для костра действуют свои правила, и площадка Табасалу не исключение. Чаще всего летом нарушителями ее устава являются люди, ночующие в палатках. Площадка для этого не предназначена, устанавливать палатку на ней запрещено. Она не оборудована туалетом и мусорными урнами. Она предназначена для того, чтобы на ней остановиться на несколько часов на природе и затем забрать мусор с собой. Но Рагнар неоднократно видел в этом парке палаточные лагеря. Никаких штрафов и санкций для отдыхающих не предусмотрено, и все обычно заканчивалось вежливой беседой и просьбой больше тут палаток не ставить.
Отдельной головной болью для Рагнара являются курильщики. Сигаретные окурки для них, судя по всему, не являются мусором. Однажды Рагнар решил сосчитать количество окурков на одном кострище и сбился со счета, когда цифра перевалила за две сотни. "Подсчитано, что они разлагаются 10 лет", - воклицает Рагнар. Помните, курение вредит не только вашему здоровью, но и лесу!
Едем дальше в популярное у палаточников место под названием Меремыйза. Находящееся прямо возле побережья, это место внесено в каждую туристическую книгу об Эстонии. До красивейшего соснового леса легко добраться на автомобиле или доме на колесах, так что недостатка в отдыхающих тут никогда не бывает. Несмотря на полный спектр удобств, место совершенно бесплатное и доступно каждому желающему. Большой спрос рождает повышенную потребность в обслуживании. Прицеп Рагнара начал стремительно заполняться огромными мешками с мусором.
Но палаточный городок требует не только очистки от мусора. Возле каждого мангала можно найти бесплатные дрова, чуть поодаль всегда есть туалеты, и иногда можно найти даже настоящее деревянные избы, где можно укрыться от непогоды. Стоит заметить, что люди отвечают такому гостеприимству своим хорошим поведением. Тут мусор сложен намного более аккуратно, на земле почти невозможно найти окурок, а живые деревья растут без страха быть сломанными.
Люди приезжают сюда более подготовленными и с более уважительным настроем к природе. Сам Рагнар говорит, что это так далеко не в 100% случаев, и явной закономерности он выделить до сих пор не смог. Проблемой часто являются отдыхающие на кемперах, домах на колесах. Они приезжают издалека, и им просто некуда забрать свой мусор.
Тут же мы встречаем туристов из Германии, семейную пару с маленьким ребенком. Нарушаем их приватность парой вопросов об отдыхе в кемпере. Отец семейства Ян очень щедр на комплименты. Сравнивая с Германией, он хвалит нашу страну за чистоту и доступности такого отдыха в Эстонии. Его жена Кэрол сказала, что в Германии такие парки всегда платные и костры разводить в них строго запрещено. Мы все же попросили их выделить недостатки, на что Ян сказал, что ему не понравилась громкая музыка на весь лес от шумных компаний. В парке имеются инфостенды, где указаны часы покоя. К сожалению, некоторые ведут себя так, словно не умеют читать.
Отдельно отмечу любителей помечать места своего отдыха. В романе Ильфа и Петрова Остап Бендер оставил на скале надпись "Киса и Ося здесь были". Увы, в Эстонии у Великого комбинатора много последователей. На таких туристов у Рагнара свой отдельный зуб. Ремонт уличной мебели невозможно произвести на месте. И если надписи маркером можно просто закрасить, то расцарапанные мангалы необходимо ремонтировать, чтобы они не заржавели. Ремонт мебели регулярно производят перед открытием сезона весной и при необходимости в текущем режиме. "Любители отметиться позорят себя и свои города", - вздыхает Рагнар.
И все-таки год от года культура отдыха растет. А это является в том числе и показателем уровня любви к своей стране. Забирая свой мусор, соблюдая правила поведения и правила приличия, относясь с уважением к чужому труду, мы сделаем наши леса и парки намного лучше. И свою страну чуточку красивее.
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