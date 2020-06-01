Большинство жителей Эстонии не считают ограничения во время ЧП нарушением прав человека

Такие данные приводятся в результатах опроса, проведенного социологической фирмой Turu-Uuringute AS по заказу Института прав человека, пишет RusERR.

Наибольшая доля людей, которые не усматривают во введенных во время ЧП ограничениях нарушений прав человека, отмечена среди школьников и студентов (15-29 лет), из которых так считают 92%, а также среди лиц старше 75 лет (94%).

Негативно восприняли ограничения лица без определенного гражданства и жители северо-восточной Эстонии, а также фрилансеры и менеджеры среднего звена.