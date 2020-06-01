01.06.2020, 09:05

Большинство жителей Эстонии не считают ограничения во время ЧП нарушением прав человека

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Tagasi liikudes on näha 2+2 reeglist kinni pidavaid inimesi. Noomida sai vaid kepikõndi tegev vanem naisterahvas - mõned minutid enne pildi tegemist ületas naisterahvas meie ees punase tulega teed.
Foto: Argo Ingver

88% жителей Эстонии считают, что в стране нет проблем с соблюдением прав человека, а 83% уверены, что введенные во время чрезвычайного положения ограничения не нарушили права человека.

Такие данные приводятся в результатах опроса, проведенного социологической фирмой Turu-Uuringute AS по заказу Института прав человека, пишет RusERR.

Наибольшая доля людей, которые не усматривают во введенных во время ЧП ограничениях нарушений прав человека, отмечена среди школьников и студентов (15-29 лет), из которых так считают 92%, а также среди лиц старше 75 лет (94%).

Негативно восприняли ограничения лица без определенного гражданства и жители северо-восточной Эстонии, а также фрилансеры и менеджеры среднего звена.

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