Большинство жителей Эстонии не считают ограничения во время ЧП нарушением прав человека

88% жителей Эстонии считают, что в стране нет проблем с соблюдением прав человека, а 83% уверены, что введенные во время чрезвычайного положения ограничения не нарушили права человека.
Такие данные приводятся в результатах опроса, проведенного социологической фирмой Turu-Uuringute AS по заказу Института прав человека, пишет RusERR.
Наибольшая доля людей, которые не усматривают во введенных во время ЧП ограничениях нарушений прав человека, отмечена среди школьников и студентов (15-29 лет), из которых так считают 92%, а также среди лиц старше 75 лет (94%).
Негативно восприняли ограничения лица без определенного гражданства и жители северо-восточной Эстонии, а также фрилансеры и менеджеры среднего звена.
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