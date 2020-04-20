20.04.2020, 21:38

Большинство жильцов столичного ночлежного дома оказались заражены коронавирусом

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Kodutute öömaja Põhja-Tallinnas aadressil Alasi 8
Kodutute öömaja Põhja-Tallinnas aadressil Alasi 8Foto: Karli Saul

Столичный ночлежный дом на улице Аласи останется закрытым на карантин на протяжении еще, как минимум, двух недель - по состоянию на сегодняшний день тест на коронавирус 17 клиентов показал положительный результат. В общей сложности в учреждении сейчас пребывает 30 клиентов.

Как отметила вице-мэр Бетина Бешкина, отвечающая в Таллинне за социальную сферу, вызывает беспокойство и усложняет ситуацию то обстоятельство, что у получивших позитивный результат теста на коронавирус отсутствуют симптомы, которые указывали бы на наличие заболевания.

«Мы обязательно проведем новое тестирование в сотрудничестве с Департаментом здоровья и завершим карантин в ночлежном доме только в случае, если на сто процентов удостоверимся, что люди здоровы и опасности для заражения нет», - отметила Бешкина.

Ночлежный дом для бездомных на улице Аласи закрылся на карантин 4 апреля, когда тест на коронавирус одного из клиентов оказался позитивным. После этого все постояльцы ночлежного дома были изолированы. Все клиенты обеспечены питанием, а охранная фирма осуществляет круглосуточное наблюдение.

«Ни один из нуждающихся в ночлеге из-за карантина ночлежного дома на Аласи без крова не останется, здоровым клиентам услуга оказывается по другому адресу», - отметила Бешкина.

В ночлежном доме на улице Аласи услугу оказывает договорной партнер города - Tallinna Hoolekande Keskus.

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    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
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