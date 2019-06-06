"Большинство воспримет этот сериал за чистую монету". Ликвидатор катастрофы о нашумевшем "Чернобыле" и опасности экскурсий по Припяти

Взрыв на Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года. Ликвидировать последствия катастрофы направляли спасателей, военных и просто добровольцев со всего Советского союза. Журналист RusDelfi пообщался с председателем нарвского Союза ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС Сергеем Непримеровым, который был в Припяти и проводил т.н "дезактивацию местности".

Вы смотрели сериал ”Чернобыль” от HBO?

Еще не смотрел, занят был, на днях собираюсь скачать и посмотреть. Я слышал про него, очень хочу посмотреть. Мне кажется, большинство воспримет этот сериал за чистую монету. В целом, я хочу, чтобы об этом говорили больше, пресса об этом чаще писала, а не только в конце апреля.

Как вы относитесь к экскурсиям по Припяти? Сейчас есть много туров в зону отчуждения.

Экскурсии надо проводить, нужно показывать это. Но другое дело, председатель белорусского союза мне рассказывал, что в Припяти до сих пор в подвале лежит одежда пожарных. Там фон — очень большой, заходить без защиты туда опасно для жизни. Люди забывают, что такое радиация.

Tshernobõl 2016 Foto: Andres Putting

Давайте немного вернемся в прошлое. Вы помните, как вас отправили ликвидировать последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС?

По советским законам, каждый мужчина до 50 лет обязан был отслужить в армии. И после этого, отбыть на военных сборах как резервист. Пришла повестка с военкомата — если не явишься, то до 5 лет тюрьмы. И нас всех забирали на 25 суток, тогда мне было 29 лет, а 30 исполнилось уже на Украине.

Кого-то повезли в Пярну, кого-то в Йыхви в полк ГО (гражданской обороны — ред.), а там уже за забором паспорт отобрали, переодели в форму. Ничего понятно не было — что мы будем делать. Кто-то поехал на автобусах, наша часть полетела на самолетах.