Большинство сообщений о побочном действии вакцины касались AstraZeneca

Большинство поступивших сообщений — 486 — касались препарата AstraZeneca. Было зафиксировано 382 случая побочного действия у женщин и 104 — у мужчин. Было сообщено о двух тяжелых случаях, но в обоих случаях прямая связь с вакцинацией не ясна.

В одном случае у 68-летней женщины на следующий день после прививки случилось кровоизлияние в мозг. У нее произошло помутнение сознания, головная боль и нарушения зрения. Женщине потребовалась экстренная госпитализация. Связь случившегося с вакциной сейчас не ясна.

Во втором случае у 63-летней женщины на фоне высокой температуры случилась потеря сознания. В результате она упала, получила травму головы и скончалась. У пациентки были сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания.

Департамент лекарственных средств еще раз напоминает, что высокая температура и головокружение после прививки могут обусловить падение и получение травмы. Поэтому в случае появления таких побочных эффектов требуется быть крайне осторожным, особенно пожилым.

Лечебная помощь потребовалась после вакцинации AstraZeneca в восьми случаях. О двух из них сообщалось: у 27 летней женщине на второй день стало плохо, появилась рвота и диарея, она выздоровела. У 66-летней женщине возник в день прививки паралич лицевого нерва. Женщина выздоровела.

Департамент лекарственных средств обращает внимание, что диарея и тошнота — это известные возможные побочные действия вакцины. Если при этом у человека поднимается температура, происходит существенная потеря жидкости, его самочувствие ухудшается, то нужно обратиться к врачу или вызвать Скорую помощь.

Что касается вакцины Pfizer/BioNTech, то врачебная помощь потребовалась в трех случаях:

- у 83-летнего мужчины на третий день после вакцинации в одном глазу в кровеносном сосуде образовался тромб и пропало зрение. Мужчина использовал также метотрексат, у которого есть такое побочное действие — способствует возникновению тромбов.

- два человека имели симптоматические заболевания (не требующие госпитализации) соответственно спустя 1 и 1,5 месяца после вакцинации.