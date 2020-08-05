Большинство разносят коронавирус неосознанно: лишь у пятой части заболевших жителей Эстонии проявляются симптомы

"Это подтверждает ту точку зрения, что разносчик вируса часто сам не знает о том, что представляет опасность. Поэтому мы не можем осуждать заразившихся, но можем многое сами сделать для того, чтобы вирус не распространялся", — сказала она.

Калда напомнила, что людям сейчас вновь было бы правильным избегать многолюдных мероприятий, где нет возможности держать дистанцию, или носить на этих мероприятиях маски.

"Даже при легких признаках болезни нельзя участвовать ни в каких праздниках", — отметила профессор.

Ученый добавила, что весной люди были более осторожными, но лето неизбежно принесло более активное общение, многие отправились на отдых за пределы Эстонии.

С завтрашнего дня (6 августа) ученые ТУ начинают очередное обзорное исследование: на основе случайной выборки 2400 жителей Эстонии получат приглашение пройти тест. Тем самым медики хотят получить точную информацию об уровне распространения инфекции в стране на данный момент. Участие для получивших приглашение — добровольное.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!