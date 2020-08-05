05.08.2020, 08:10

Большинство новых граждан ЭР раньше имели "серые" паспорта


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PassFoto: Ilmar Saabas

За первое полугодие 2020 года правительство предоставило эстонское гражданство 391 человеку.

Среди всех новоиспеченных подданных Эстонии 273 ранее имели неопределенное гражданство, пишет RusERR.

В 83 случаях гражданство ЭР было предоставлено лицам, которые ранее были гражданами России, в 10 — бывшим гражданам Украины.

В предоставлении эстонского гражданства в первом полугодии правительство отказало 33 лицам.

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