05.08.2020, 08:10
Большинство новых граждан ЭР раньше имели "серые" паспорта
За первое полугодие 2020 года правительство предоставило эстонское гражданство 391 человеку.
За первое полугодие 2020 года правительство предоставило эстонское гражданство 391 человеку.
Среди всех новоиспеченных подданных Эстонии 273 ранее имели неопределенное гражданство, пишет RusERR.
В 83 случаях гражданство ЭР было предоставлено лицам, которые ранее были гражданами России, в 10 — бывшим гражданам Украины.
В предоставлении эстонского гражданства в первом полугодии правительство отказало 33 лицам.
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