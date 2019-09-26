Большинство нарушителей скоростного режима предпочли вместо штрафа стоянку

За время пробного патрулирования на шоссе Таллинн — Рапла на превышении попались 19 водителей, 17 из них был предложен вариант так называемой успокоительной остановки.

Одним из условий подобного наказания является отсутствие нарушений. При превышении скорости до 20 км/ч предлагается остановка в 45 минут, до 40 км/ч — 60 минут. На такое наказание согласились 10 водителей.

Метод успокоительных остановок работает в тестовом режиме. Полицейские собираются проводить подобные рейды в течение нескольких недель.