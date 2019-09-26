Большинство нарушителей скоростного режима предпочли вместо штрафа стоянку
Сегодня, когда полиция впервые испытала новый метод борьбы с превышением скоростного режима на дорогах — успокоительную остановку вместо финансового взыскания, большинство водителей выбрали стоянку на обочине, пишет rus.err.ee.
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