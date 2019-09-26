26.09.2019, 20:14

Большинство нарушителей скоростного режима предпочли вместо штрафа стоянку


rus.delfi.ee
EST
Rahunemispeatus
RahunemispeatusFoto: Tiit Blaat

Сегодня, когда полиция впервые испытала новый метод борьбы с превышением скоростного режима на дорогах — успокоительную остановку вместо финансового взыскания, большинство водителей выбрали стоянку на обочине, пишет rus.err.ee.

За время пробного патрулирования на шоссе Таллинн — Рапла на превышении попались 19 водителей, 17 из них был предложен вариант так называемой успокоительной остановки.

Одним из условий подобного наказания является отсутствие нарушений. При превышении скорости до 20 км/ч предлагается остановка в 45 минут, до 40 км/ч — 60 минут. На такое наказание согласились 10 водителей.

Метод успокоительных остановок работает в тестовом режиме. Полицейские собираются проводить подобные рейды в течение нескольких недель.

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