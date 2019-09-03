Большинство читателей RusDelfi сдали школьный тест на тройку и четверку

Тест попытались пройти более 3400 человек. Более трети из них верно ответили на 3 или 4 вопроса из девяти и заработали от нас "троечку". Почти столько же ответили на 5-6 вопросов и сдали тест на "четверку". "Отличников" и "Двоечников" оказалось почти поровну - 16 и 16,6% соответственно.

Тест

Самым сложным оказался вопрос про родственника лошади. С ним справились 22% респондентов. Самым простым - про теорему Пифагора (более 80% правильных ответов). Любопытно, что на вопрос про территорию Эстонии верно ответила лишь треть читателей.

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