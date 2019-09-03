03.09.2019, 18:31

Большинство читателей RusDelfi сдали школьный тест на тройку и четверку

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rus.delfi.ee
EST 2
Pirita Majandusgümnaasiumi aktus
Pirita Majandusgümnaasiumi aktusFoto: Madis Veltman

Перед началом учебного года RusDelfi предложил своим читателям пройти школьный тест. В нем было 9 вопросов, все в рамках школьной программы.

Тест попытались пройти более 3400 человек. Более трети из них верно ответили на 3 или 4 вопроса из девяти и заработали от нас "троечку". Почти столько же ответили на 5-6 вопросов и сдали тест на "четверку". "Отличников" и "Двоечников" оказалось почти поровну - 16 и 16,6% соответственно.

Тест

Самым сложным оказался вопрос про родственника лошади. С ним справились 22% респондентов. Самым простым - про теорему Пифагора (более 80% правильных ответов). Любопытно, что на вопрос про территорию Эстонии верно ответила лишь треть читателей.

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