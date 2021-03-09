Большинство читателей RusDelfi поддерживают новые ограничения

За вариант "давно надо было ввести локдаун" проголосовало 46% ответчиков. Почти каждый второй считает, что правительству нужно было еще раньше ограничить передвижения людей, закрыв магазины, школы и другие общественные места.

При этом только 3% считают своевременным решением усилить ограничения с 11 марта.

За продление действующих ограничений и избежание закрытия торговый центров и кафе высказалось 14%.

Против ограничений выступают 12% респондентов, а 24% до сих пор не верят в коронавирус и пандемию.

Результаты опроса RusDelfi от 8 марта 2021 года

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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