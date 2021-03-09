Большинство читателей RusDelfi поддерживают новые ограничения

Результаты опроса на портале RusDelfi показали, что около половины респондентов согласные с новыми ограничениями, которые вступят в силу в четверг.
За вариант "давно надо было ввести локдаун" проголосовало 46% ответчиков. Почти каждый второй считает, что правительству нужно было еще раньше ограничить передвижения людей, закрыв магазины, школы и другие общественные места.
При этом только 3% считают своевременным решением усилить ограничения с 11 марта.
За продление действующих ограничений и избежание закрытия торговый центров и кафе высказалось 14%.
Против ограничений выступают 12% респондентов, а 24% до сих пор не верят в коронавирус и пандемию.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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