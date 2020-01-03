03.01.2020, 12:50
Большинство читателей RusDelfi отпраздновали Новый год за 100 евро и меньше. Кто-то спал, кто-то потратил 1000 евро на подарки
Опрос на портале RusDelfi показал, что большинству празднование Нового года обошлось в 0 — 100 евро. Но были и те, кто потратил свыше 1000 евро. Смотрите результаты опроса и обзор комментариев.
Итоги опроса:
Читатели рассказали подробнее о празднике:
- 30% отметили Новый год на 100 евро и менее. Вы что, картоху жрали и водой запивали?
- Мама, папа, дочка. Всегда минимум 1000 евро на подарки.
- Потратил 0, так как нет никого и живу один.
- Зарплата средняя. На подарки около 250. Стол около 100. На счёт подарков считаю, что скромность вполне уместна на таком празднике. Из года в год пафосность только растёт — это плохо.
- Новый год очень ждут дети, поэтому не надо жадничать.
- Дети выросли, живут в других городах и странах. Потратил 150€ большей частью на напитки. В 1.00 лёг спать, т.к. Новый год встретил, а вот первого с 7.00 я его начал отмечать!
- Потратил ноль евро, ночью спал, т.к. жрать и бухать ночью глупо.
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