Большинство читателей RusDelfi отпраздновали Новый год за 100 евро и меньше. Кто-то спал, кто-то потратил 1000 евро на подарки

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Aastavahetus Kuressaares , 2020 Foto: Irina Mägi

Опрос на портале RusDelfi показал, что большинству празднование Нового года обошлось в 0 — 100 евро. Но были и те, кто потратил свыше 1000 евро. Смотрите результаты опроса и обзор комментариев.