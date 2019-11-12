Больше трех (не) собираться? Как Эстония, Латвия и Литва регулируют собрания и митинги

Этот документ вызвал критику как в России (протесты с требованиями принять более либеральный вариант были в Москве и Ленинграде), так и в других республиках (например, на официальном уровне претензии высказывались в Эстонии). В 1988 году свои документы приняли РСФРС, Латвия. Литва и УССР. Потом СССР перестал существовать, и законодательство разных странах стало принимать собственные черты.

"Помимо документов, мы проводили анкетирование журналистов, которые освещают акции, юристов, которые защищают задержанных в судах, участников правозащитных организаций и исследователей, — заявила DELFI продюсер проекта Екатерина Голенкова. — Они отвечали на вопросы о том, как на практике применяются законы. Задачи было две: рассказать людям, проживающим на постсоветском пространстве, о законах, их правах и свободах. Вторая задача — более глобальная, помочь исследователям увидеть всю картину целиком. Свобода собраний — одна из базовых свобод человека. Проявлять гражданскую позицию, высказывать свое мнение, выходить на мирные протесты — право, которое может осуществлять каждый".



Латвия



В Латвии свобода собраний регулируется законом от 30 января 1997 года "О проведении собраний, митингов и пикетирований". В стране предусмотрен уведомительный порядок проведения мирных акций.

Порядок организации

Организаторами мирной акции могут быть только дееспособные граждане Латвии старше 18 лет. Неграждане, постоянно проживающие на территории Латвии, также не могут организовать собрание. Граждане не могут стать заявителями акции, если их в течение года до этого привлекали к административной ответственности за нарушение правил проведения митинга и другие проступки.

Уведомление о проведении мероприятия нужно подать не раньше чем за 4 месяца и не позже чем за 10 рабочих дней до его начала. Если в эти сроки невозможно уложиться из-за внезапности, то власти нужно предупредить как можно скорее, но не позднее чем за сутки до акции. Организаторы не несут расходов на проведение мероприятия.

Разрешено