12.11.2019, 08:30

Больше трех (не) собираться? Как Эстония, Латвия и Литва регулируют собрания и митинги

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Foto on illustratiivne.
Foto on illustratiivne. Foto: Silver Raidla

До перестройки в СССР не было механизмов и алгоритмов для организаций и проведения митинга. Не было законов, указов, постановлений или временных положений, в которых бы регламентировалась свободой собраний. После распада Союза у каждой из 15 стран на разном уровне была принята и сформирована своя система, которая гарантирует и защищает свободу собраний. Как она работает сегодня, спустя почти 30 лет?

Российский правозащитный проект "ОВД-Инфо" обобщил информацию о том, как в 15 странах бывшего СССР обеспечивается право на свободу собраний. Полная версия проекта доступна здесь: postsoviet.ovdinfo.org.

В перестройку люди начали массово выходить на улицы и власть столкнулась с необходимостью ввести хоть какие-то правила проведения митингов (а заодно и ответственность за их нарушение). Процесс шел снизу вверх. Сначала "Временные правила…" ввели отдельные города. Следующий уровень — указы и постановления Президиумов Верховных Советов республик. Следующий этап — общесоюзный.

Этот документ вызвал критику как в России (протесты с требованиями принять более либеральный вариант были в Москве и Ленинграде), так и в других республиках (например, на официальном уровне претензии высказывались в Эстонии). В 1988 году свои документы приняли РСФРС, Латвия. Литва и УССР. Потом СССР перестал существовать, и законодательство разных странах стало принимать собственные черты.

"Помимо документов, мы проводили анкетирование журналистов, которые освещают акции, юристов, которые защищают задержанных в судах, участников правозащитных организаций и исследователей, — заявила DELFI продюсер проекта Екатерина Голенкова. — Они отвечали на вопросы о том, как на практике применяются законы. Задачи было две: рассказать людям, проживающим на постсоветском пространстве, о законах, их правах и свободах. Вторая задача — более глобальная, помочь исследователям увидеть всю картину целиком. Свобода собраний — одна из базовых свобод человека. Проявлять гражданскую позицию, высказывать свое мнение, выходить на мирные протесты — право, которое может осуществлять каждый".

Латвия


В Латвии свобода собраний регулируется законом от 30 января 1997 года "О проведении собраний, митингов и пикетирований". В стране предусмотрен уведомительный порядок проведения мирных акций.

Порядок организации

Организаторами мирной акции могут быть только дееспособные граждане Латвии старше 18 лет. Неграждане, постоянно проживающие на территории Латвии, также не могут организовать собрание. Граждане не могут стать заявителями акции, если их в течение года до этого привлекали к административной ответственности за нарушение правил проведения митинга и другие проступки.

Уведомление о проведении мероприятия нужно подать не раньше чем за 4 месяца и не позже чем за 10 рабочих дней до его начала. Если в эти сроки невозможно уложиться из-за внезапности, то власти нужно предупредить как можно скорее, но не позднее чем за сутки до акции. Организаторы не несут расходов на проведение мероприятия.

Разрешено

  • В Латвии можно проводить митинги у зданий государственных органов. Разрешено устраивать собрания ночью, а также проводить несколько акций одновременно.
  • Организаторы могут призывать к участию в мероприятии до его начала.


Запрещено

  • Граждане республики не могут провести стихийное собрание без предварительного уведомления властей.
  • Участникам акции нельзя скрывать лицо под масками, иметь при себе оружие или носить пассивные средства защиты, например, шлем, каску или бронежилет.
  • В ходе массового мероприятия запрещено использовать символы СССР и нацистской Германии, призывать к свержению конституционного строя Латвии, насилию, а также ненависти в отношении какой-либо социальной группы.
  • Органы местного самоуправления могут запретить собрание, если мероприятие будет угрожать правам других, демократической системе государства или общественной безопасности. Также местная власть может устанавливать обязательные правила, которые касаются организации и проведения митингов.


Ответственность

  • участников и организаторов могут оштрафовать на $388 за нарушение правил проведения акции
  • штраф увеличивается в два раза, если повторно нарушить правила в течение года — $777
  • уголовное наказание за участие в акции не предусмотрено
  • должностных лиц к ответственности не привлекают
  • штраф $777 за привлечение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет к проведению или организации несанкционированных митингов, шествий и пикетов


Комментарии экспертов и участников событий

Из рассказов участников акций, журналистов и правозащитников следует, что возможность реализовать право на свободу собраний в Латвии зависит от темы мероприятия. Они отмечают, что трудности возникают при проведении антифашистских митингов и акций в защиту прав русскоязычного населения.

По словам опрошенных, активисты, выступающие в поддержку русского языка и русскоязычного населения, подвергаются давлению со стороны властей Латвии. У них проводят обыски, изымают технику, некоторые не могут выезжать из страны и заниматься профессиональной деятельностью. Правозащитники называют происходящее преследованием по политическим мотивам.

Респонденты "ОВД-Инфо" рассказали, что недавние изменения в законодательстве позволили через суд требовать компенсаций за незаконные действия сотрудников полиции на акциях протеста. Сейчас известны несколько таких случаев. Европейский суд и Комитет ООН по правам человека пока не выносили решений о нарушении права на свободу собраний в Латвии. Правозащитники отмечают, что общепринятые нормы международных инстанций в стране применяются избирательно.

Эстония


В Эстонии свобода собраний регулируется законом от 23 февраля 2011 года № RT I, 22.03.2011, 4 "Об охране порядка". В стране предусмотрен уведомительный порядок проведения мирных акций.

Порядок организации

Организаторами массовой акции могут стать совершеннолетние граждане Эстонии и других стран Евросоюза, а также иностранцы, у которых есть вид на жительство в стране. Уведомление об акции нужно подавать, если она требует специальных условий: реорганизации дорожного движения, установки палаток, сцены или использования звукоусилительной аппаратуры. Сроки подачи уведомления — от трех месяцев до четырех дней перед акцией.

Организаторы должны обеспечить уборку мусора, оставшегося после акции.

Разрешено

  • В Эстонии можно проводить спонтанные собрания без подачи уведомления. В законе нет норм, которые ограничивают организацию митингов возле органов государственной власти.
  • В стране разрешено устраивать акции в ночное время и скрывать лица под масками.


Запрещено

  • Собрание могут попросить перенести, если у властей есть информация о проведении другого события в том же месте и в то же время.
  • Акции запрещены в зоне распространения эпидемии, а также возле границы ЕС и зон с высоким электрическим напряжением.
  • Нельзя проводить митинги с целью свержения конституционного строя Эстонии, нарушения ее территориальной целостности или возбуждения ненависти к какой-либо социальной группе.


Ответственность

  • За нарушение правил проведения акции физических лиц могут оштрафовать на сумму до 800 евро, юридических — на сумму до 3200 евро.
  • За проведение запрещенного мероприятия физическим лицам грозит штраф или лишение свободы на срок до года.
  • Должностных лиц могут привлечь к ответственности за препятствование проведению законного собрания или его разгон с применением насилия. Им грозит штраф или лишение свободы на срок до года.


Что говорят эксперты и участники событий

Участники акций, правозащитники и журналисты из Эстонии говорят, что в целом в стране сложилась хорошая ситуация со свободой собраний, однако власти ограничивают в правах на мирные акции конкретные группы активистов. В частности, проблемы могут возникнуть при проведении мероприятия антифашистской направленности.

Опрошенные отмечают, что в основном акции проходят без существенных нарушений со стороны правоохранительных органов и властей, однако некоторые респонденты подчеркивают, что ситуация ухудшилась после изменения законодательства. До 2014 года в Эстонии действовал отдельный закон, который регулировал проведение мирных акций, однако его отменили, а нормы с изменениями перенесли в закон об охране порядка.

Большинство опрошенных считают, что власти Эстонии исправно исполняют постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и других международных правозащитных органов.

Литва


В Литве свобода собраний регулируется законом № I-317 от 2 декабря 1993 года "О собраниях". В стране предусмотрен уведомительный порядок проведения мирных акций.

Порядок организации

  • уведомление о собрании, в котором должны участвовать более 15 человек, подается не позднее, чем за 5 рабочих дней
  • организовать собрание могут совершеннолетние граждане Литвы или стран, входящих в Евросоюз, а также иностранцы, получившие разрешение на постоянное проживание в Литовской Республике в порядке, установленном законом
  • власти должны выдать справку о согласовании акции в течение трех рабочих дней после подачи уведомления
  • организаторы собрания должны информировать директора муниципальной администрации или его заместителя в свободной форме о собрании, в котором примут участие не более 15 человек
  • муниципальная администрация не вправе обязывать организаторов и участников собрания принимать меры, требующие финансовых ресурсов, за исключением организации места собрания после собрания


Разрешено

Власти Литвы разрешают агитацию перед мероприятием, а участники могут скрыть свое лицо.

Запрещено

  • Акции нельзя проводить рядом со зданиями государственной власти: ближе 75 метров к зданиям парламента, правительства, судов и резиденции президента. Мероприятия возле других госструктур ограничены расстоянием в 25 метров.
  • Запрещено проводить спонтанные собрания, а также устраивать несколько акций одновременно. Собрания, которые проводятся с 10 часов вечера до 8 часов утра, разрешены только по согласованию с властями. В ночное время суток акции должны проходить в освещенном месте и не мешать местным жителям.
  • Участники массовых мероприятий не могут использовать символы СССР и нацистской Германии, призывать к нарушению территориальной целостности Литвы или разжигать ненависть к какой-либо социальной группе.
  • Отдельный пункт закона запрещает участвовать в массовых мероприятиях голым.

Местные власти могут самостоятельно устанавливать постоянные места для собраний, а также время их проведения.

Ответственность

  • организаторы, участники собрания и лица, агитирующие других людей несут уголовную или административную ответственность за нарушение закона о проведении собраний, а также других законов.
  • за нарушение закона о собраниях предусмотрен штраф в размере от 140 до 600 евро (или $155 до $664)
  • при нарушение требований проведения мероприятия в общественных местах организаторам грозит штраф в размере от 30 до 150 евро (или $33 до $166) или может быть запрещено до 18 месяцев проводить собрания в общественных местах
  • если организаторы не согласовали собрание на территории ядерного объекта и санитарно-защитной зоны уплачивает, будет штраф от 140 до 740 евро (или $155 до $819)
  • за грубые нарушения общественного порядка во время беспорядков, предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет

Комментарии экспертов и участников событий

В нашем опросе принял участие только один человек из Литвы. Он говорит, что организаторы массовых акций из Литвы называют благоприятной ситуацию со свободой собраний в стране. По их словам, при разрешении спорных ситуаций между властями и протестующим страна придерживается правоприменительных практик, которые рекомендованы органами Евросоюза.

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