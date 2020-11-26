Больше, чем ожидалось: на ликвидацию последствий пожара на Певческом поле уйдет 160 000 евро

”После пожара мы под руководством эмерит-профессора Карла Йыгера провели основательную экспртизу, в ходе которой выяснилось, что размер ущерба больше, чем предполагалось”, — рассказал директор певческого поля Урмо Саареоя.

Экспертиза показана наличие на деревянной поверхности акустического экрана повреждения площадью более 150 м2. Для его восстановления необходимо полностью снимать крышу вплоть до стропил. Несущие конструкции, к счастью, не пострадали.

”В целом нам предстоит большая работа, которую нужно будет проделать с предельной точностью, чтобы сохранить точную геометрию и акустические свойства певческой арки”, — пояснил Саареоя.