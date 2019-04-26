БОЛЬШАЯ ПОДБОРКА: Эхо Брозновой ночи — сквозь года. Аналитика, мнения, критика, интервью

Собеседником ведущего передачи российского канала НТВ "Наши со Львом Новоженовым" стала шеф-редактор еженедельника "Молодежь Эстонии — суббота" Элла Аграновская. Речь шла о том, как живется некоренному населению страны, в каком состоянии находится его культура и культура эстонского народа, какие СМИ издаются в стране. Конечно же, не был обойден и вопрос взаимоотношения русских и эстонцев.

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Грязин: Бронзовый солдат — ерунда

Исследование Turu-uuringute AS популярности партий показало, что Партия реформ потеряла за первые два месяца этого года 7% голосов потенциальных избирателей. Игорь Грязин депутат Рийгикогу от Партии реформ сказал: "Ну и скатертью дорожка!"

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"Правительство не нашло времени на диалог с нацменьшинствами"

В Таллинне проходит семинар, приуроченный к годовщине апрельских событий и организованный Палатой национальных меньшинств Эстонии и Центром информации по правам человека. Цель семинара — представить точку зрения нацменьшинств на причины вспыхнувших год назад беспорядков.

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Опрос: как вы собираетесь провести 26 апреля?

Подавляющее большинство средств массовой информации нынче прислушались к советам правительства и стараются не вспоминать о прошлогодних апрельских событиях, делая вид, что "все прошло и быльем поросло". При этом, правда, министр внутренних дел не устает напоминать, что силовые ведомства как никогда готовы к возможному подавлению беспорядков.

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Ансип: воздух стал чище

Foto: Andres Putting

ТОП 7 элементов дизайна интерьера, которые вышли из моды и уже туда не вернутся “Мы выступали бесплатно”. Светлана Лобода обвинила организатора мероприятий из Эстонии в краже денег у организатора были проблемы с концертами Леонтьева и "Руки Вверх" Эстонию накрыло синим дымом неясного происхождения. Подозревают, что он из России дополнено в 20:30

По словам премьер-министра Андруса Ансипа, Эстония ничего не потеряла из-за бронзовых ночей. Наоборот: воздух стал чище, а чувства собственного государства — больше, чем год назад.

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Автору книги "Бронзовый солдат" угрожают

Internet

Автору скандальной книги "Pronssisoturi — Viron patsaskiistan tausta ja sisältö" ("Бронзовый солдат — истинные причины и суть эстонской борьбы вокруг памятника"), известному финскому социологу и политологу Йохану Бекману грозят убийством по электронной почте и телефону. Поэтому он обратился в полицию за разрешением на право ношения оружия.

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Эхо Бронзового солдата



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Прокурор: Бронзовый солдат был предлогом для организации беспорядков

Foto: Andres Putting

Государственный прокурор Трийн Бергманн заявила, что для Дмитрия Линтера, Максима Ревы, Димитрия Кленского и Марка Сирыка памятник павшим во Второй Мировой войне ничего не значил и был лишь поводом для организации беспорядков.

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Полиция унесла "находку" - памятную плиту Сысоеву

Foto: Andres Putting

Скорее всего в ночь на 9 мая на место, где раньше находился Бронзовый солдат, была установлена памятная надгробная плита погибшему в 1944 году в боях под Таллинном красноармейцу Ивану Сысоеву. Полиция унесла плиту, которую рассматривает как "находку", и ждет владельца.

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