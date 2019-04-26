БОЛЬШАЯ ПОДБОРКА: Эхо Брозновой ночи — сквозь года. Аналитика, мнения, критика, интервью

Сегодня — 12 годовщина Бронзовой ночи и переноса монумента Воину-освободителю с Тынисмяги на Военное кладбище на Фильтри теэ. Мы подготовили для вас подборку, как наш портал освещал последствия тех апрельских событий.
Полиция задержала членов "Ночного дозора"
Во вторник после обеда полиция задержала в Таллинне для проверки документов группу "Ночного дозора" из шести человек, которые осматривали прежнее место Бронзового солдата. Loe edasi...
Сегодня начинается судебный процесс над активистами "Ночного дозора"
Сегодня начнется судебный процесс над членами "Ночного дозора" и активистом движения "Наши", которые вытсупали против переноса Бронзового солдата. Loe edasi...
Аграновская: нет ритуала прощания с прошлым
Собеседником ведущего передачи российского канала НТВ "Наши со Львом Новоженовым" стала шеф-редактор еженедельника "Молодежь Эстонии — суббота" Элла Аграновская. Речь шла о том, как живется некоренному населению страны, в каком состоянии находится его культура и культура эстонского народа, какие СМИ издаются в стране. Конечно же, не был обойден и вопрос взаимоотношения русских и эстонцев.
"Правительство не нашло времени на диалог с нацменьшинствами"
В Таллинне проходит семинар, приуроченный к годовщине апрельских событий и организованный Палатой национальных меньшинств Эстонии и Центром информации по правам человека. Цель семинара — представить точку зрения нацменьшинств на причины вспыхнувших год назад беспорядков.
Подавляющее большинство средств массовой информации нынче прислушались к советам правительства и стараются не вспоминать о прошлогодних апрельских событиях, делая вид, что "все прошло и быльем поросло". При этом, правда, министр внутренних дел не устает напоминать, что силовые ведомства как никогда готовы к возможному подавлению беспорядков. Loe edasi...
По словам премьер-министра Андруса Ансипа, Эстония ничего не потеряла из-за бронзовых ночей. Наоборот: воздух стал чище, а чувства собственного государства — больше, чем год назад. Loe edasi...
Автору книги "Бронзовый солдат" угрожают
Автору скандальной книги "Pronssisoturi — Viron patsaskiistan tausta ja sisältö" ("Бронзовый солдат — истинные причины и суть эстонской борьбы вокруг памятника"), известному финскому социологу и политологу Йохану Бекману грозят убийством по электронной почте и телефону. Поэтому он обратился в полицию за разрешением на право ношения оружия. Loe edasi...
Скорее всего в ночь на 9 мая на место, где раньше находился Бронзовый солдат, была установлена памятная надгробная плита погибшему в 1944 году в боях под Таллинном красноармейцу Ивану Сысоеву. Полиция унесла плиту, которую рассматривает как "находку", и ждет владельца. Loe edasi...
ФОТО: Как переезжали цветы с Тынисмяги
Фотограф Delfi рано утром в воскресенье приехал на Тынисмяги, чтобы проследить, что будет с цветами, принесенными на место, где раньше стоял Бронзовый солдат. Уже в 6.14 подъехал синий автомобиль, из которого вышел человек в зеленом костюме и принялся собирать цветы. Loe edasi...
Ансип: на экспорт в Россию не повлиял даже перенос Бронзового солдата
5 марта на последних предвыборных дебатах в студии ЭТВ собрались кандидаты в премьер-министры. Первый вопрос ведущих касался состояния экономики Эстонии и возможных решений в области создания новых рабочих мест. Loe edasi...
КПРФ предлагает перекрыть газ Эстонии за переименование Бронзового солдата
КПРФ предлагает прекратить Эстонии поставки газа в ответ на переименование эстонскими властями памятника Воину-освободителю Таллинна от фашистов, известного в народе как Бронзовый солдат, заявил депутат Госдумы, член фракции КПРФ Николай Коломейцев. Loe edasi...
Посольство РФ направило ноту в МИД ЭР в связи с ситуацией вокруг Бронзового солдата
Посольство России в Таллинне направило в МИД Эстонии ноту в связи со стендом, установленным у входа на столичное Военное кладбище, на котором перенесенный на кладбище весной 2007 года Бронзовый солдат назван памятником оккупантам. Loe edasi...
На столичном Военном кладбище разбили инфопанели с текстом о Бронзовом солдате
Люди, которых пока не удалось задержать, разбили на столичном Военном кладбище информационные панели. На одной из панелей Бронзовый солдат назывался памятником оккупантам Таллинна. Loe edasi...
Русский агент саботировал работу КаПо в Бронзовую ночь?
Задержанный на прошлой неделе Алексей Дрессен должен был быть причастен к руководству операцией Полиции безопасности (КаПо) в Бронзовую ночь 2007 года. Loe edasi...
ФОТО: Полицейские на улицах, ночной бунт и разбитые витрины
После Бронзовой ночи многие люди получили на свои мобильные телефоны сообщение: "Правительство республики просит: оставайтесь дома, не поддавайтесь провокациям!" До этого в Таллинне и Ида-Вирумаа произошли события, которые потрясли всю Эстонию. СМОТРИТЕ фотообзор, представляющий три напряженных дня в Таллинне в апреле 2007 года. Loe edasi...
Аавиксоо: у министерства не было хитрого плана по переносу Бронзового солдата
Министр образования и науки Яак Аавиксоо не видит возможности для повторения событий Бронзовой ночи, поскольку ситуация в государстве сейчас намного лучше. Loe edasi...
Руководитель фирмы, переносившей Бронзового солдата: ту панику я надолго запомню
Панику, которая случилась в государственных департаментах пять лет назад, нельзя описать словами, вспоминает руководитель фирмы, переносившей Бронзового солдата на военное кладбище, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Европейский суд признал нарушенными права четверых жителей Эстонии, пострадавших от действий полиции в "бронзовые" ночи
СМОТРИТЕ, на что пожаловались жители Эстонии в Европейский суд в связи с "бронзовыми" событиями
Четверо жителей Эстонии, которым Европейский суд по правам человека (ЕС) на прошлой неделе присудил большие компенсации, и трое, жалобы которых не удовлетворил, описали суду, при каких обстоятельствах их задержали и что с ними произошло дальше. Loe edasi...
Анвельт: государство должно оспорить решение ЕСПЧ о "бронзовой" ночи, это вопрос чести
По мнению бывшего криминального полицейского и нынешнего депутата Рийгикогу, государство должно оспорить решение Европейского суда по правам человека о выплате компенсаций четверым жителям Эстонии, так как это в сущности является вопросом чести государства, сдаваться было бы неверно. Loe edasi...
Аавиксоо признал: мы не сумели донести до русских, что не собираемся уничтожать памятник
В пятницу вечером исполняется шесть лет Бронзовой ночи, министр образования Яак Аавиксоо, который тогда являлся министром обороны, считает, что самой большой ошибкой стало то, что государство не сумело донести до русскоязычного населения информацию о планах, в том числе о том, что памятник не планировали уничтожать, а перезахоронение планировали провести со всеми почестями. Loe edasi...
Участник Бронзовой ночи рассказал, как сложилась его жизнь после апрельских событий
События шестилетней давности Валерий Аристов помнит очень четко. Возможно, потому что они были запротоколированы позже в суде, возможно, потому что его жизнь после них все же изменилась. Бывший ”дозоровец”, в ночь на 26 апреля 2007 года вместе с друзьями находился у памятника скорбящему воину на Тынисмяги. Несмотря на решение суда, виновным в предъявленных позже обвинениях Валерий себя не считает. Loe edasi...
Аавиксоо: беспорядки в апреле 2007 года стали для меня шоком
В пятницу вечером исполняется шесть лет Бронзовой ночи, министр образования Яак Аавиксоо, который тогда был министром обороны, считает, что собрание на Тынисмяги не было полностью спонтанным, но и совершенно скоординированным его назвать нельзя. В своем интервью Аавиксоо рассказал о том, как, по его мнению, в те дни работало правительство, а также о том, что больше всего его порадовали лояльные нарвские полицейские. Loe edasi...
Кондрашов: труд адвокатов ”бронзовой” четверки так и не оплатили — долги надо отдавать
”От четверки (Димитрия Кленского, Дмитрия Линтера, Максима Ревы и Марка Сирыка. — Ред.) на суде ждали лишь одного — признательных показаний, что массовые беспорядки заказала Российская Федерация”, — заявил сегодня из Москвы, на интерактивном круглом столе, приуроченном к 6-й годовщине Бронзовой ночи, директор Балтийского исследовательского центра Международного института новейших государств, член идеологического совета Общероссийской политической партии ”Родина” Дмитрий Кондрашов. Loe edasi...
Аавиксоо — о переносе Бронзового солдата: изначально это планировалось сделать с уважением
Перенос Бронзового солдата из центра Таллинна на Военное кладбище в ночь на 27 апреля 2007 года был вынужденным шагом; изначально правительство планировало осуществить перенос летом и с уважением, заявил в интервью русской редакции BNS министр образования и науки Яак Аавиксоо, который в апреле 2007 года возглавлял Министерство обороны. Loe edasi...
За бесчинства в Бронзовую ночь три главных хулигана еще не выплатили государству большую часть ущерба
За бесчинства в "бронзовые" ночи 2007 года государство предъявило 66 лицам требования возмещения ущерба на сумму около 134 841 евро. Более половины — 74 000 евро, взыскали с трех хулиганов, которые пока заплатили лишь порядка 14 000 евро. Loe edasi...
Государство заплатило арестованным в "бронзовые" ночи в два раза больше, чем получило компенсаций от хулиганов
Эстонское государство выплатило на основании решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) четверым жителям Эстонии за нарушение во время событий "бронзовых" ночей запрещающей пытки и недолжное обращение статьи 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в общем 47 000 евро. В то же время признанные виновными в вандализме во время апрельских беспорядков выплатили государству лишь 24 438 евро. Loe edasi...
Ансип вручил памятную монету каждому, кто охранял его в Бронзовую ночь
На позапрошлой неделе Андрус Ансип организовал в Доме Стенбока прощальное мероприятие, где, в частности, вручил каждому, кто охранял его с автоматом в конце апреля 2007 года, специально отчеканенную монету, на одной стороне которой — Бронзовый солдат и текст: „…on raske su koorem kanda” ("…тяжела твоя ноша"), на другой — надпись "1941–1945, 1 tüliõun Tõnismäel 2007” ("1941-1945, 1 яблоко раздора на Тынисмяги 2007") на фоне стены и Бронзового солдата. Loe edasi...
Отрывок из книги об Ансипе: в первые часы Бронзовой ночи премьер "находился не в самом лучшем состоянии"
Портал Delfi публикует выдержки из книги ”Андрус Ансип — умный парень с дурным характером”. Книга рассказывает о деятельности Ансипа как в университетские годы, в партии, в бизнесе 1990-х годов, так и на посту премьер-министра Эстонии. Loe edasi...
Ансип: цена, которую эстонское общество заплатило за "бронзовую ночь", относительно невысока
За время премьерства Андруса Ансипа с апреля 2005 по март 2014 годы в Эстонии произошла масса событий, но его правление русскоязычные жители страны в основном связывают с событиями "бронзовой ночи", когда весной 2007 года на Тынисмяги в Таллинне демонтировали памятник советским солдатам, что вызвало массовые протесты среди русскоязычных жителей Эстонии и двухдневные погромы в центре столицы. Loe edasi...
Отрывок из книги: как президент Ильвес наблюдал за событиями бронзовой ночи
Совсем скоро в свет выйдет книга журналиста Арго Идеона ”THI. President Ilvese Kadrioru aastad 2006–2016”. (ТХИ. Годы президента Ильвеса в Кадриорге 2006-2016), в которой помимо всего прочего описываются события ”Бронзовой ночи” и участие в них Ильвеса. Приводим выдержки из книги, опубликованные в Maaleht: Loe edasi...
И десять лет спустя невозможно смириться с действиями правительства Ансипа при переносе Бронзового солдата
Проведенный в 2011 году мониторинг интеграции разделил интеграционную политику Эстонии на четыре периода. Первые два из них (подчинение и формализм) относятся к периоду после восстановления независимости, периоду попыток отрегулировать статус меньшинств таким образом, чтобы Эстония на основании формальных критериев стала ”европригодной”. Loe edasi...
”Сначала был протест. Теперь — смирение”. Что таллиннцы думают о переносе Бронзового солдата 10 лет спустя
В ночь с 26 на 27 апреля 2007 года в Таллинне был осуществлен перенос Бронзового солдата с Тынисмяги на Военное кладбище, а в центре столицы произошли массовые беспорядки. Эти события окрестили Бронзовой ночью. Помнят ли сейчас русскоязычные таллиннцы о событиях 10-летней давности? Loe edasi...
Ансип: в "Бронзовую ночь" многие местные русские осознали, что Эстония является независимой
Оглядываясь назад на события десятилетней давности, когда возглавляемое Андрусом Ансипом правительством приняло решение перенести "Бронзового солдата" из центра Таллинна на военное кладбище на фоне массовых беспорядков, бывший премьер-министр считает, что проявленная тогда твердость и решительность помогли осознать, что Эстония действительно стала независимым государством. Loe edasi...
История одного СМС. "Правительство ЭР просит вас: оставайтесь дома, не поддавайтесь на провокации!"
В восемь часов утра 27 апреля десять лет тому назад — в день переноса Бронзового солдата — началось заседание правительства, после которого работники правительственной службы по связям с общественностью Мартин Яшко, Инга Ягомяэ (ныне Боуден) и Керсти Луха собрались в столовой Дома Стенбока для того, чтобы обсудить организацию дальнейшей коммуникации. Loe edasi...
Участвовавший в апрельских беспорядках молодой эстонец: я каждый день искупаю свою вину
Один из участников апрельских беспорядков Артур Кивик, который вместе с другими вандалами грабил магазины в центре Таллинна, так и не смог продвинуться по намеченному жизненному пути, пишет специальное издание газеты Eesti Päevaleht, приуроченное к 10 годовщине апрельских событий. Loe edasi...
Десять лет движения в противоположных направлениях: как события Бронзовой ночи повлияли на эстонское общество
Обострившееся в результате событий вокруг Бронзового солдата напряжение изменило отношение русскоязычного населения Эстонии к себе, политике, своему языку и культуре, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Повар Женя продолжил свой криминальный путь
Вандал Евгений Казаков, который стал символом Бронзовой ночи, не смог объяснить, почему он ограбил R-kiosk, пишет специальное издание газеты Eesti Päevaleht, приуроченное к 10 годовщине апрельских событий. Loe edasi...
О Бронзовой ночи 10 лет спустя. "Ярость от беспомощности. От того, что тебя не слышат и не пытаются выслушать"
”Тогда мне лет-то было меньше. Ситуация была непонятная, вокруг был ажиотаж по поводу того, что Бронзового солдата переносят, народ был против. Мы были молодые, не думаю, что нами двигали благие намерения. Скорее всего — принцип, стадный инстинкт. Все пошли, и мы должны были пойти посмотреть, что там происходит”, — вспоминает 28-летний Таллиннец Олег Никифоров — один из тех, кто принимал участие беспорядках во время Бронзовой ночи. Loe edasi...
ТОП 8: Освежим память — какие памятники взбудоражили жителей Эстонии?
В Кивиыли сейчас подогревает страсти посвященный советским летчикам памятник, в ходе поисков подходящего места для которого из страны из-за комментариев выслали двух российских дипломатов. Политизированные монументы зачастую сопровождают противоположные мнения, поэтому Delfi TV выстроил в ряд еще семь саг монументов в Эстонии. Loe edasi...