19.01.2020, 17:35

БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как на площади Вабадузе отмечают наступление года Металлической крысы!


Андрес Путтинг
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Foto: Andres Putting

В воскресенье на таллиннской площади Вабадузе уже в 11-й раз отмечают приход Нового года по китайскому календарю.

Китайский Новый Год наступает в разную дату, в период между 21 января и 20 февраля. Этот год Крысы наступает в 2020 году в 25 января.

По случаю Нового года в Эстонию прибыли артисты Пекинского колледжа искусств, певец и композитор Дайчин Тана с группой HAYA. Концерт проходит с 16 до 18 часов. Завершится он огненным шоу.

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