19.01.2020, 17:35
БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как на площади Вабадузе отмечают наступление года Металлической крысы!
В воскресенье на таллиннской площади Вабадузе уже в 11-й раз отмечают приход Нового года по китайскому календарю.
В воскресенье на таллиннской площади Вабадузе уже в 11-й раз отмечают приход Нового года по китайскому календарю.
Китайский Новый Год наступает в разную дату, в период между 21 января и 20 февраля. Этот год Крысы наступает в 2020 году в 25 января.
По случаю Нового года в Эстонию прибыли артисты Пекинского колледжа искусств, певец и композитор Дайчин Тана с группой HAYA. Концерт проходит с 16 до 18 часов. Завершится он огненным шоу.
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