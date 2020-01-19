БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как на площади Вабадузе отмечают наступление года Металлической крысы!

Китайский Новый Год наступает в разную дату, в период между 21 января и 20 февраля. Этот год Крысы наступает в 2020 году в 25 января.

По случаю Нового года в Эстонию прибыли артисты Пекинского колледжа искусств, певец и композитор Дайчин Тана с группой HAYA. Концерт проходит с 16 до 18 часов. Завершится он огненным шоу.