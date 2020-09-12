БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Дождь не помеха! В Маарду проходит развеселая осенняя ярмарка

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, осенняя ярмарка стала визитной карточкой города, которая из года в год собирает гостей со всей Эстонии, демонстрируя широко все гостеприимство и многогранность города. ”В этом году Маарду отмечает свое 40-летие и проводит осеннюю ярмарку уже 19-й раз. Организация мероприятия в эпоху коронавируса — задача не из легких, но мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности торговцев и гостей мероприятия. Очень важно, чтобы и каждый посетитель ярмарки следовал правилам и соблюдал разумную дистанцию”, — сказал мэр. ”В этом особом году осенняя ярмарка пройдет в несколько меньшем масштабе, но выбор товаров и программа фестиваля столь же интересны и разнообразны”, — добавил Архипов.

Осенняя ярмарка в Маарду предлагает широкий ассортимент ремесленных и сельскохозяйственных товаров, товары для дома и сада, мед и специи, рукоделие и керамику, сладости и продукты питания, а также большой выбор других оригинальных товаров. Уличные кафе и закусочные рядом со сценой предлагают гостям отведать ароматного шашлыка и угоститься сочными пирогами, закусками, сладостями и напитками. Торговля на ярмарке начинается в оба дня в 10:00.

Все желающие могут покататься на электромобилях и квадроциклах, а также прокатиться на пони и лошадях. Для детей работают sky-jump аттракцион, карусели, батуты и беспроигрышная лотерея.

В оба дня на сцене выступают различные танцевальные и вокальные коллективы, исполнители и танцоры. В субботу большие и маленькие гости ярмарки смогли в 17:40 посмотреть развлекательную программу цирка Виктора Никулина, а в 19:15 вечернюю программу фестиваля украсит выступление известного эстонского певца Койта Тооме. В воскресенье на сцене выступят талантливые участники международного фестиваля искусств ”Славянский базар в Витебске”, которые в разные года представляли на конкурсе Эстонию. Это и Лейла Рагимова (2020), и Алисия Михайлова (2020), и Алиса Гайченок (2016), Анастасия Попова (2019) и другие исполнители. Первый день ярмарки завершится салютом.