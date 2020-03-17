Большая часть родителей оставляет детей дома. Местные власти готовы помочь тем, у кого такой возможности нет

В Виймси с субботы закрыты все подведомственные волости учреждения, в том числе и детские сады. Там работает дежурный детский сад, который берет детей тех родителей, у которых безвыходная ситуация. Такая возможность есть у всех родителей, которые на государственном уровне занимаются решением вопросов чрезвычайного положения, а также у медицинских работников, сообщил пресс-секретарь волостной управы Райн Уусен.

В понедельник в этом дежурном детском саду не было ни одного ребенка, первые заявления от желающих оставить ребенка поступили на 23 марта.

Детей берут на основании анкеты, где родитель подтверждает, что семья здорова.

"Выработаны специальные меры для защиты работников детсада и детей", — сказал Уусен. По его словам, анализ уже показал, что единственной возможностью поставить заслон распространению коронавируса было закрытие детских садов.

Волостные власти дали действующим на административной территории частным детским садам настоятельную рекомендацию закрыть свои двери.

В волости Харку детские сады также будут закрыты. Это было обусловлено и тем, что значительная часть родителей уже оставляла детей дома: например, в прошлую пятницу из 942 детей в детские сады привели 218, а сегодня утром — вообще всего 39 (4%).

Власти волости Харку также оставят открытым один детский сад для детей работников, выполняющих жизненно важные функции.

В Таллинне и Пярну детские сады пока остаются открыты, власти следят за ситуацией и готовы реагировать на ее изменение.