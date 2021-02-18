Больные коронавирусом в замешательстве: приложение HOIA перестало работать!

Пользователи жалуются, что когда они отмечают в приложении себя как больного коронавирусом, приложение тут перестает работать. Один пользователь говорит, что единственный выход — удалить приложение и скачать его заново.

Delfi удалось подтвердить, что это действительно так: приложение прекращает работать, как только пользователь отмечает в нем свой статус инфицированного с помощью портала Digilugu. Приложение перестает отслеживать близкие контакты с остальными инфицированными.

При запуске приложения высвечивается сообщение "Приложение не работает" и отмечается, что сохранение близких контактов завершено.

То есть, приложение больного коронавирусом продолжает сообщать другим пользователям, что мобильный телефон больного находится в непосредственной близости от них. Однако сам больной о контактах с другими больными больше не может узнать — даже после того, как выздоровеет.

Если же удалить приложение, как кто-то посоветовал, то другие пользователи перестанут получать информацию о контакте с больным.

Создавший приложение разработчик Министерства социальных дел TEHIK сообщил Delfi, что сообщение "Приложение не работает" на самом деле не отвечает действительности, и инфицированного.

"Приложение не перестает работать, а дает знать, что при обнаружении болезни и подтверждении со стороны человека выполнило свою работу", — объяснила представитель TEHIK Карилин Энгельбрехт.

Он добавила, что после подтверждения болезни предполагается, что человек будет оставаться дома в самоизоляции и приложению не придется больше слать ему оповещения.

Энгельбрехт говорит, что если человек выздоровел, то у него есть два варианта: либо удалить и заново скачать приложение, либо в самом приложении стереть в настройках свои данные — тогда приложение будет снова работать.

По состоянию на 17 февраля приложение HOIA скачали 264 489 раз. 3491 раз пользователи отметили там свой статус инфицированного, из которых 446 все еще активные случаи болезни.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!