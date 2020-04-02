02.04.2020, 20:45
Больные коронавирусом обнаружены в доме престарелых в Халлисте
В доме престарелых Mulgi Häärberi, что в поселке Халлисте Вильяндиского уезда в ходе сплошной проверки были обнаружены больные коравирусом.
В доме престарелых Mulgi Häärberi, что в поселке Халлисте Вильяндиского уезда в ходе сплошной проверки были обнаружены больные коравирусом.
Заместитель старейшины волости Мульги Эне Маатен сказала Delfi, что инфицированными оказались двое - один работник попечительского заведения и проживающий в доме человек.
Больных выявили в ходе рекомендованной Департаментом здоровья сплошной проверки. Дом престарелых закрыли на карантин.
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