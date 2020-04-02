Больные коронавирусом обнаружены в доме престарелых в Халлисте

Заместитель старейшины волости Мульги Эне Маатен сказала Delfi, что инфицированными оказались двое - один работник попечительского заведения и проживающий в доме человек.

Больных выявили в ходе рекомендованной Департаментом здоровья сплошной проверки. Дом престарелых закрыли на карантин.