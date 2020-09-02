Больной коронавирусом футболист "Нымме Калью" одновременно служит в армии: в караульном батальоне на изоляции 12 человек

Силы обороны подтвердили, что тест на коронавирус одного из служащих караульного батальона дал положительный результат. Этот служащий входит в футбольную команду "Нымме Калью" и с 26 августа находился в увольнительной вместе с командой.
В качестве меры предосторожности были изолированы 12 служащих, которые были соседями по комнате инфицированного футболиста и перед его отбытием в увольнительную контактировали с ним.
За последние сутки четыре новых случая заражения выявлены у футболистов "Нымме Калью". Всего в очаге заражения "Нымме Калью" сейчас 8 инфицированных. По словам президента футбольного клуба Куно Техва, команда соблюдала требования изоляции.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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