Больной коронавирусом футболист "Нымме Калью" одновременно служит в армии: в караульном батальоне на изоляции 12 человек

Силы обороны подтвердили, что тест на коронавирус одного из служащих караульного батальона дал положительный результат. Этот служащий входит в футбольную команду "Нымме Калью" и с 26 августа находился в увольнительной вместе с командой.

В качестве меры предосторожности были изолированы 12 служащих, которые были соседями по комнате инфицированного футболиста и перед его отбытием в увольнительную контактировали с ним.

За последние сутки четыре новых случая заражения выявлены у футболистов "Нымме Калью". Всего в очаге заражения "Нымме Калью" сейчас 8 инфицированных. По словам президента футбольного клуба Куно Техва, команда соблюдала требования изоляции.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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