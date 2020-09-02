02.09.2020, 11:35

Больной коронавирусом футболист "Нымме Калью" одновременно служит в армии: в караульном батальоне на изоляции 12 человек

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Pilt on antud loole illustreeriv!
Pilt on antud loole illustreeriv!Foto: Andres Putting

Среди инфицированных коронавирусом игроков футбольного клуба "Нымме Калью" один одновременно служит в караульном батальоне, в связи с чем пришлось изолировать его соседей по комнате.

Силы обороны подтвердили, что тест на коронавирус одного из служащих караульного батальона дал положительный результат. Этот служащий входит в футбольную команду "Нымме Калью" и с 26 августа находился в увольнительной вместе с командой.

В качестве меры предосторожности были изолированы 12 служащих, которые были соседями по комнате инфицированного футболиста и перед его отбытием в увольнительную контактировали с ним.

За последние сутки четыре новых случая заражения выявлены у футболистов "Нымме Калью". Всего в очаге заражения "Нымме Калью" сейчас 8 инфицированных. По словам президента футбольного клуба Куно Техва, команда соблюдала требования изоляции.

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