Больницы занимаются ковид-пациентами за счет планового лечения

Усугубляет ситуацию и заболеваемость среди медиков. Так, к примеру, в Нарвской больнице сейчас все сестринское отделение на карантине, так как тесты 12 работников дали положительный результат.

Как в Нарве, так и в Клинике ТУ пытаются выйти из положения, привлекая студентов-медиков, но этого недостаточно. "Если еще санитаров можно найти, то поиск медсестер превращается в трудновыполнимую задачу", — сказал Delfi член правления Северно-Эстонской региональной больницы (PERH) Агрис Пеэду.

Поэтому больницы сегодня стоят перед фактом: для того, чтобы заниматься лечением ковид-пациентов, нужно начинать ограничивать плановое лечение. Так, кризисный штаб Клиники ТУ сократит лечение в хирургическом стационаре до 50%. По всему медицинскому учреждению плановое лечение сокращено примерно на 30% и это, по словам главы штаба Йоэла Старкопфа, по всей видимости, еще не предел.

Ограничения коснулись и PERH. "Это может означать сокращение исследований, обоснованный перенос операций, проведение приема дистанционно, т.е. путем телефонных консультаций", — поясняет Пеэду, но заверяет, что лечение в серьезных и угрожающих жизни пациента случаях по-прежнему продолжается.

В Нарвской больнице в данный момент планов ограничить плановое лечение нет, но такой ход событий обсуждается.

По состоянию на понедельник, в PERH из 63 коек для ковид-пациентов были заняты 57. В ковид-реанимации PERH находятся 23 человека, в ковид-отделении психиатрической клиники — 5 пациентов. В связи с ростом заболеваемости с 12 марта PERH нарастит свои возможности — в больнице создадут 150 "ковидных" коек и 28 мест в реанимации с аппаратами ИВЛ. Больница станет крупнейшим медицинским учреждением в Эстонии для лечения ковид-пациентов.

В клинике ТУ — 80 пациентов с диагнозом COVID-19 или каждый восьмой находящийся на активном лечении пациент. Нуждающихся в изоляции — 57, из них 12 — на аппарате ИВЛ в реанимации.

В ковид-отделении Нарвской больницы по состоянию на 8 марта находились 28 человек, один из них — в критическом и 10 — в тяжелом состоянии.