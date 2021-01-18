Больницы готовятся к возможному скачку госпитализации из-за мутаций коронавируса

По словам медицинского руководителя кризисного штаба Департамента здоровья Урмаса Суле, хотя общее число пациентов по стране остается в последнее время стабильным, происходят изменения по регионам — так, в южной Эстонии число пациентов выросло, а в северной сократилось.

"Я надеюсь, что это число не будет меняться, но пока мы не можем обрисовать такую общую тенденцию. Действительно, число смертей в последнее время несколько выросло, что является логичным в случае данной болезни", — сказал Суле ERR.

"Готовность сектора здравоохранения нужно сохранять на том же уровне, стараясь следить за тем, что происходит вокруг. Мы готовы и к тому, что будет небольшая фаза роста [числа пациентов]", — добавил он.

По его словам, больницы должны быть готовы и к новой мутации коронавируса, которая распространяется более быстро: "Разумеется, мы не знаем, как это может на нас повлиять или как это на нас повлияет. Мы готовы; больницы готовы к тому, что ситуация может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону с точки зрения потребности в госпитализации, и мы этим занимаемся".

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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