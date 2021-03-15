Больничный со второго дня и полномочия полиции: на первое чтение направлен законопроект о борьбе с коронавирусом

Председатель комиссии по социальным делам Сирет Котка отметила, что поправки необходимо принять как можно быстрее, так как срок действия временного порядка о более ранней компенсации по больничному листу истекает в начале мая. ”Резкий рост числа заболевших за последние месяцы показывает, что государство должно при первой же возможности повысить эффективность мер помощи. Именно это мы и делаем”, — пояснила она.

Председатель комиссии сказала, что законопроект закладывает в законодательстве четкие правовые основания для того, чтобы в случае распространения инфекционного заболевания обязать людей соблюдать меры по профилактике. Также законопроект упростит привлечение сил правопорядка к работе Департамента здоровья.

”Важно, чтобы мы совместно приложили все усилия для преодоления пандемии коронавируса. Наша общая цель — как можно быстрее вернуться к нормальной жизни”, — сказала Котка. Она добавила, что для того, чтобы побороть вирус, одних законов недостаточно. Многое зависит от каждого человека. Ношение масок, сокращение контактов с другими людьми, пребывание дома в случае проявления симптомов болезни — все это, по ее словам, имеет ключевое значение. ”Исследования показали, что в странах, где на государственном или общественном уровне не установлено требование о ношении масок, распространение заболевания гораздо обширнее. Строго следуя предписаниям Департамента здоровья, мы с наибольшей вероятностью сможем вместе победить этот вирус”, — сказала Котка.

По словам заместителя председателя комиссии Хельмен Кютт, в ситуации, когда система здравоохранения работает на пределе своих возможностей и положение больниц и скорой помощи — критическое, правительство со своей стороны должно сделать все, чтобы сократить число заражений. По ее словам, положения законопроекта, согласно которому период выплаты компенсаций по больничному листу со второго дня больничного будет продлен, не достаточно. ”Больничный необходимо компенсировать с первого дня в размере 100 % зарплаты человека. Это позволит людям оставаться дома при возникновении первых же симптомов заболевания, не теряя при этом доход. Для ограничения распространения вируса необходимо, чтобы такие же компенсации выплачивались и лицам, контактировавшим с заболевшими”, — уточнила Кютт.