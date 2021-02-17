Больничная касса запускает менторскую программу для семейных врачей

По словам Тиины Унукайнен, главного специалиста отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы, для жителей Эстонии важно, чтобы медицинская помощь семейных врачей была доступной и качественной. ”Удовлетворенный своей работой семейный врач — это краеугольный камень успешности всей первичной медицинской службы”, — сказала Унукайнен, которая и сама также участвует в программе в качестве наставника. ”Я рассматриваю наставничество как процесс взаимного обучения, в котором есть возможность развития для обоих сторон. Стараюсь поддерживать своего подопечного в преодолении всех проблем”, — добавила она.

15 пар наставник-подопечный были формированы на основе личностных тестов и собеседований. Помимо встреч наставников и их подопечных, в рамках программы будут проходить практические занятия и мотивирующие лекции, на которых также выступят представители и других областей. Во время программы наставник сосредотачивается на поддержке подопечного, и здесь важную роль играет цель подопечного. Например, он может захотеть найти новые способы сделать организацию своей работы более эффективной, мотивировать свою команду или организовать распределение работы таким образом, чтобы пациенты смогли быстрее получить помощь в решении своих проблем.

В группу 15 наставников, участвующих в программе, входят как известные семейные врачи, так и эксперты Больничной кассы, которые ранее прошли программу обучения в области наставничества (коучинга). ”Изучение методов наставничества позволяет поднять свои управленческие навыки на совершенно новый уровень”, — сказала доктор Рут Калда — семейный врач, которая сегодня взяла на себя роль наставника. ”Набор рабочих навыков, получаемых с такой программой, необходим каждому руководителю, независимо от того, работает ли он в маленьком или большом коллективе”, — отметила доктор Калда.

Участие подопечных в программе является добровольным, в январе все семейные врачи имели возможность подать заявку на место подопечного и начать шестимесячный период обучения и самоанализа. Для участия в программе мотивирующую роль сыграла возможность получить при помощи "взгляда сбоку" обратную связь, поддержку, а также новые знания для лучшего достижения своих целей.