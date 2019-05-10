Больничная касса внедряет систему поддержки принятия клинических решений для семейных врачей

Глава Союза Семейных Врачей Эстонии Ли Валликиви сказала, что система поддержки принятия решений является дигитальным инструментом, крайне необходимым для работы семейных врачей в эпоху современного обилия информации. Данная система помогает на основе имеющейся истории болезни и медицинских данных принимать решения относительно наиболее подходящих пациенту обследований, анализов и лекарств. ”Система поддержки принятия решений также дает рекомендации о том, какие объемы ресурсов системы здравоохранения следует направить на лечение данного пациента, чтобы обеспечить наилучшие результаты для сохранения его здоровья”, — добавила Валликиви.

Система поддержки принятия решений объединяет разнообразную информацию — такую как диагнозы, лекарства и анализы, показатели артериального давления, показатели образа жизни за последние пять лет и оценки генетического риска. Данная система также принимает во внимание имеющиеся клинические руководства и, наконец, дает врачу рекомендации по диагностике и лечению.

Карл-Хенрик Петерсон, член Правления Больничной кассы, сказал, что благодаря внедрению дигитальной системы поддержки принятия решений Больничная касса сможет способствовать повышению общего качества работы семейных врачей, поскольку данная система поможет семейным врачам принимать более быстрые и лучшие решения. ”В настоящее время клинические руководства меняются так быстро, что врачу нужен вспомогательный инструмент, который поддержит его в его работе. Согласно первоначальному плану, система поддержки принятия решений должна быть внедрена в практику семейных врачей в середине следующего года, и Больничная касса оплатит расходы на ее использование”, — сказал Петерсон.

В Эстонии будет внедрена система клинических решений EBMEDS, разработанная ведущим скандинавским медицинским издательством Duodecim Medical Publications, которая используется врачами уже в 20 странах. ”EBMEDS содержит более 1600 алгоритмов и 45 000 сообщений, охватывающих большое количество клинически значимых тем. Система поддержки принятия решений будет сопровождаться специальным порталом на эстонском языке, содержащим более 7000 необходимых для медицинской работы документов, базирующихся на принципах доказательной медицины”, — сказал Сиим Нахкур, председатель правления Celsius Data.

В ходе разработки системы поддержки принятия решений Больничная касса учитывает и более широкие области применения, то есть в будущем данное приложение также может быть доступно и для врачей, работающих в больницах, а не только для семейных врачей.

Проект финансируется Европейским фондом регионального развития EAS, поддерживающих инновации, а также и Больничной кассой Эстонии в сотрудничестве с Министерством социальных дел и Центром информационных систем здравоохранения и социального обеспечения (TEHIK).