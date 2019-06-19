Больничная касса: Виктор Васильев не причастен к решениям о закупках

В компетенцию совета Больничной кассы никогда не входило проведение тендеров. Подписание договоров на финансирование лечения, в том числе проведение предшествующих этому конкурсов и тендеров находится в компетенции правления Больничной кассы.

Совет Кассы по безработице не связан с проведением конкурсов по государственным закупкам никоим образом, кроме как тем, что утверждает его критерии.

Основания приведенного в статье тендера были утверждены советом Больничной кассы 22 октября 2010 года. Протокол показывает, что Виктор Васильев не принимал участия в этом заседании совета.

Газета Eesti Ekspress написала сегодня, что работающаяя в сфере здравоохранения фирма Виктора Васильева и его супруги в последние годы весьма преуспевала. Отмечалось, что победы в тендерах сопутствовали этой компании в тех учреждениях, с которыми супруги в той или иной степени были связаны.

Сам Васильев заявил газете, что принятые по госзакупкам решения не имели признаков конфликта интересов.