Больничная касса приступила к компенсации ряда новых лекарств

По словам Алис Кивистик, эксперта отдела лекарств Больничной кассы, компенсация новых лекарств с тем же действующим веществом расширяет возможности выбора для пациентов и делает лекарства более доступными для сотен людей.

Обновления в списке льготных лекарств, внедренные в апреле

В апреле Больничная касса добавила в список льготных лекарств два новых лекарства, которые помогают в лечении почти 150 пациентов.

Больничная касса начала компенсировать лекарства, содержащие тенофовир и эмтрицитабин. Они предназначены для профилактики ВИЧ-инфекции среди людей, у которых нет ВИЧ-инфекции. Расходы Больничной кассы на компенсацию данных лекарств составляют 62 000 евро.

Больничная касса также начала компенсировать лекарство, содержащее тадалафил, используемое при легочной артериальной гипертонии.

В апреле Больничная касса также добавила в список льготных лекарств лекарства с аналогичной или более низкой ценой, чем лекарства с данным действующим веществом, уже включенные в список льготных рецептов, благодаря этому еще больше расширились возможности выбора для пациентов в аптеках. ”Весной расширился ассортимент препаратов-генериков, предназначенных, например, для лечения диабета II типа, глаукомы и множественной миеломы. Также расширился выбор биологических препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний”, — сказала Кивистик.

Льготная ставка для нового поколения антибиотиков амоксициллин + клавулановая кислота и кларитромицин была увеличена до 75%. Скидка распространяется на детей в возрасте до 17 лет, у которых возникло воспаление среднего уха или пневмония, которые не поддается лечению антибиотиками более старого поколения. Дополнительные расходы Больничной кассы на компенсацию данных лекарств составили около 36 000 евро.

Для противозачаточных спиралей Больничная касса увеличила льготную ставку до 75%. Более высокая льготная ставка действует для тех женщин, которым противопоказана беременность, и поэтому для предотвращения нежелательной беременности и связанных с ней осложнений необходим очень эффективный метод контрацепции.