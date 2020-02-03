Больничная касса предупреждает: молодые женщины также подвержены риску рака шейки матки!

Уровень заболеваемости и смертности от рака шейки матки в Эстонии — один из самых высоких в Европе. Каждый год в Эстонии обнаруживают около 175 первичных случаев заболевания рака шейки матки. Пик заболеваемости приходится на возраст от 40 до 50 лет, но болезнь поражает все больше и больше молодых женщин.

Участие в скрининге помогает своевременно выявлять потенциальные клеточные изменения и предраковые состояния, когда они поддаются лечению.”Скрининг является эффективным способом выявления предраковых или ранних стадий рака до того, как заболевание начнет распространяться и вызывать жалобы”, — объясняет гинеколог Восточно-Таллинской центральной больницы Габор Зирко.

”Однако, к сожалению, есть много женщин, которые никогда не ходят на обследования и приходят к врачу, когда болезнь уже развилась. Существуют разные формы рака шейки матки, предраковое состояние может длиться от 10 до 15 лет, однако есть также быстро развивающиеся формы. Обнаружив предраковые состояния, рак шейки матки легко предотвратить ”, — добавил доктор Зирко.