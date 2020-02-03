Больничная касса предупреждает: молодые женщины также подвержены риску рака шейки матки!

Таиси Кыйв, специалист отдела коммуникаций и профилактики здоровья Больничной кассы и руководитель кампании, сказала, что в этом году кампания будет ориентирована на женщин через целевую аудиторию. ”В качестве участниц кампании мы выбрали общественных деятелей, которые сами принадлежат к целевой группе скрининга в этом году: ведущая Ева Эссе, учитель йоги Мэрилин Юрман, фехтовальщица Ирина Эмбрих, певица Хедвиг Хансон, писательница Кристийна Касс и актриса Лийна Тенноссаар”, добавила Кыйв.
На обследования приглашаются женщины в возрасте 30–55 лет через каждые 5 лет. В 2020 году на скрининговое обследование на раннее выявление рака шейки матки мы ждем женщин, имеющие медицинскую страховку, и рожденные в 1965, 1970, 1975, 1980, 1985 и 1990 годах.
В прошлом году Реестр скрининга на рак начал рассылать приглашения на скрининг по электронной почте, используя сервис уведомлений eesti.ee. Электронные приглашения будут отправлены всем женщинам из целевой группы, чье электронное сообщение в eesti.ee направлено на их личный адрес электронной почты или зарегистрировано в реестре населения. Если реестр рака не получает информацию по электронной почте, бумажное приглашение будет отправлено на адрес, указанный в реестре населения. Приглашение на обследование можно найти на портале для пациентов https://www.digilugu.ee
Вам не нужно ждать приглашения для участия в скрининге если ваш год рождения представлен в списке на текущий год. Вы можете сразу позвонить и зарегистрировать себя на обследование в подходящем Вам медицинском учреждении. В ходе записи на визит проверят Ваш год рождения и действие медицинской страховки. Отправляясь на обследование возьмите с собой удостоверяющий личность документ. Больничная касса оплачивает обследование застрахованных женщин.
Контактные данные медицинских учреждений можно найти на сайте Больничной кассы.
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