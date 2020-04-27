Больничная касса подготовила инструкцию для посещения стоматолога

У договорного партнера Больничной кассы средства индивидуальной защиты оплачивает Больничная касса, то есть данная дополнительная плата не может взиматься с пациента.

”Мы оплачиваем средства индивидуальной защиты, используемые при оказании услуг в области детской стоматологии и в области ортодонтических услуг, финансируемых Больничной кассой, неотложной помощи, зубного лечения для людей с недостатками и при посещении стоматологов для получения услуг, компенсируемых в рамках компенсации за зубное лечение”, — подтвердила Кюлли Фридеманн, руководитель отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы.

В случае платных услуг по зубному лечению и в случае стоматологических учреждений, у которых нет договора Больничной кассой, пациент сам должен оплачивать средства индивидуальной защиты.

Согласно расчетам Больничной кассы, стоимость средств защиты, необходимых для обслуживания одного клиента, составляет около 20-41 евро. По словам Фридеманн, более точная сумма дополнительных расходов зависит от конкретной стоматологической клиники и от того, сколько сотрудников нуждается в защитных средствах во время оказания услуги.

В список защитных средств для стоматологов во время чрезвычайного положения входят, например, защитный костюм, маска с респиратором, хирургическая шапка, козырек-визирь, одноразовые защитные очки, перчатки, пластиковые тапочки и дезинфицирующие средства. ”Средства индивидуальной защиты должны носить врач, медсестра или ассистент, а также другие сотрудники клиники, такие как администратор”, — добавила Фридеманн.

Первоначально дополнительные расходы на средства защиты рассчитывались только с учетом продолжительности периода чрезвычайного положения. Теперь Больничная касса планирует возмещать дополнительные расходы договорным партнерам в зависимости от фактического использования средств защиты.

Инструкция для посещения стоматолога

Если человек нуждается в зубном лечении, он должен сначала связаться со своим стоматологом и спросить, проводит ли он сейчас прием.

Список договорных партнеров Больничной кассы, которые оказывают стоматологические услуги, можно найти здесь.