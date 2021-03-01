Больничная касса одобряет большинство поступивших заявлений о компенсации лекарств в исключительном порядке

Каждый год Больничная касса компенсирует людям покупки лекарств на общую сумму около 230 миллионов евро. В эту сумму входят выписанные врачами рецептурные льготные лекарства, которые человек покупает в аптеке, при этом процент скидки от их стоимости оплачивается Больничной кассой. Больничная касса также оплачивает те лекарства, которые выдаются пациенту в больнице. Ежегодно людям выписывается около 12 миллионов рецептов. В прошлом году на компенсацию лекарств в исключительном порядке из бюджета Больничной кассы было потрачено около 1,8 миллиона евро. Часть из них составили лекарства, заявления о компенсации которых поступили в Больничную кассу в 2020 году, в период с начала прошлого года до середины февраля 2021 года такие лекарства были скомпенсированы на общую сумму около 560 000 евро.

Мари Рейман, эксперт отдела лекарств и медицинских вспомогательных средств Больничной кассы, сказала, что если оказывается, что человек не может получать необходимые лекарства в обычном порядке компенсации или эти возможности исчерпаны, он может ходатайствовать о компенсации лекарства в исключительном порядке.

Установлены определенные правила подачи заявок на компенсацию лекарств в исключительном порядке. Во-первых, для лекарства должен быть возможен самостоятельный прием его в домашних условиях. Например, некоторые лекарства предназначены только для использования в больнице под наблюдением медсестры или врача, и Больничная касса не компенсирует их стоимость в исключительном порядке. Ходатайство о компенсации лекарства имеет смысл подавать, если у лекарства нет действующего разрешения на продажу в Эстонии, потому что такое лекарство не может быть компенсировано Больничной кассой другим способом — в обычном порядке компенсации.

Кроме того, Больничная касса может в порядке исключения компенсировать расходы на лекарства, которые уже включены в список льготных лекарств Больничной кассы, но при этом доступны, например, для лечения другой проблемы со здоровьем. Фармацевтические компании обычно подают заявку на включение лекарства в список льготных лекарств для какого-либо конкретного показания, а это значит, что в ​​Эстонии лекарство может быть недоступно для покупки со скидкой в случае любого заболевания. В то же время в Эстонии иногда могут быть появиться случаи заболевания, для лечения которых лекарство, добавленное в список льготных лекарств, могло бы быть эффективным, но у пациента нет необходимых показаний, указанных в списке льготных лекарств, при наличии которых лекарство можно купить со скидкой. В такой ситуации человек может обратиться в Больничную кассу и ходатайствовать о компенсации в исключительном порядке лекарства, необходимого для лечения его болезни. ”Мы также заметили, что некоторые люди покупают определенные лекарства самостоятельно за свой счет и не используют возможности компенсации с нашей стороны. Для случаев, когда такое лекарство может соответствовать условиям компенсации, мы продолжаем рекомендовать обращаться к нам”, — пояснила Рейман.