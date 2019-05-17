Больничная касса объясняет: есть ли ограничения у финансирования лекарств и на основании чего рассчитывается его предел?

Учитывая интересы всех при финансировании лекарств

Цель Больничной кассы — обеспечить всех нуждающихся пациентов наилучшим возможным лечением из имеющихся ресурсов. Должны быть установлены общепринятые принципы выбора лекарств для различных заболеваний — и такие принципы уже утверждены в Больничной кассе.

Мы не можем и не должны совершать выбор исходя только из одного фактора — насколько редкий или серьезный диагноз у человека. Мы также должны учитывать, какие есть другие варианты лечения, насколько хорошо доказана эффективность лекарство и можем ли мы заплатить необходимую сумму. Это означает, что перед каждым принятием решения о финансировании оценивается, является ли лечение эффективным и каковы его результаты по сравнению с уже существующим процессом лечения.

И, наконец, также важно оценить, находится ли эффективность лечения в балансе со стоимостью препарата. Все это требует проведения серьезного анализа и переговоров, которые занимают время.

Правильные и справедливые решения

Решение о том, какие препараты будут включены в список льготных лекарств, Больничная касса никогда не принимает единолично. Принятием таких сложных решений занимается Комиссия по лекарствам, в состав которой входят пациенты, врачи, специалисты в данной области и представители государства. Фармацевтические компании также участвуют в процессе и с ними ведутся переговоры.

Больничная касса решает вопросы, связанные с финансированием лекарств, с обязательным составлением многолетнего прогноза, т.е. сколько и какое лечение необходимо пациентам с различными заболеваниями сейчас и через десять лет. Нам также необходимо учитывать общие средства медицинского страхования, полученные за счет налогов, и брать на себя новые обязательства таким образом, чтобы мы могли попрежнему обеспечивать уже имеющиеся — выплачивать компенсации, оплачивать уже имеющиеся льготные лекарства, приемы у врачей и так далее.

Наша система здравоохранения вкладывает много ресурсов в помощь больным людям и лекарства являются лишь частью этого процесса. При этом финансирование льготных лекарств растет год от года, т.е. расходы на лекарства в настоящее время составляют около 17% от общих расходов на медицинское страхование в Эстонии. Согласно данным OECD доля расходов на лекарства в общих расходах на здравоохранение в Эстонии соответствуют средним показателям. Новые и очень эффективные лекарства постоянно добавляются в список лекарств и медицинских услуг, но, к сожалению, не всегда этому не уделяется достаточно внимания.

С 2019 года мы начали компенсирование более 20 новых лекарств (новые лекарства для больницы и аптеки). Среди них есть шесть новых лекарств против рака, которые требуются для лечения почти 200 человек. Например, теперь для пациентов стали доступны несколько новых препаратов для лечения опухолей легких, опухолей костного мозга, желудка и пищевода, опухолей почек, опухолей лимфатической системы и лейкемии.

Также с 2019 года мы будем компенсировать шесть новых лекарств для лечения редких заболеваний. Лекарства стоят очень дорого. Расходы на некоторые из них могут составлять полмиллиона евро в год на одного пациента. На переговорах с фармацевтическими фирмами Больничная касса всегда старается снизить стоимость лекарств, чтобы как можно больше людей могли получить помощь от имеющихся в фонде средств, независимо от диагноза или фокуса средств массовой информации.

Лекарства, стоимость и терапевтический результат которых находятся в приемлемом соотношении с нашим бюджетом, в любом случае будут доступны всем застрахованным.