Больничная касса объяснила задержку выплат по временной нетрудоспособности

Компенсации по временной нетрудоспособности, открытые в 2021 году, рассчитывается на основе дохода, облагаемого социальным налогом в 2020 году, данные которого направляет в Больничную кассу Налогово-таможенный департамент. Поскольку крайний срок подачи TSD в декабре — 11 января, налоговые данные за 2020 год, как ожидается, будут получены Больничной кассой в середине января.

Авели Райд-Лелов, руководитель отдела медицинского страхования Больничной кассы сказала, что, поскольку лист по временной нетрудоспособности, начавшийся в январе, обычно прекращается врачом через две недели, число ожидающих пока не очень велико.

Как правило, Больничная касса выплачивает компенсацию в течение нескольких рабочих дней, если имеется налоговая информация, и необходимые документы также правильно заполнены работодателем. ”Мы знаем, что люди ждут компенсаций, и мы сделаем все возможное, чтобы выплатить деньги как можно скорее, хотя по закону у нас есть максимум 30 календарных дней”, — пояснила Райд-Лелов и попросила людей набраться терпения.

Хотя, с одной стороны, Больничная касса все еще ожидает данных, необходимых для выплаты по временной нетрудоспособности, которое началось в 2021 году, с другой стороны, более 5000 человек ждут выплаты по временной нетрудоспособности из-за отсутствия номера расчетного счета, на который можно перевести деньги. Денежные пособия, выплачиваемые Больничной кассой, истекают через три года, а это значит, что в 2021 году мы по-прежнему сможем выплачивать неоплаченные по временной нетрудоспособности компенсации в 2018, 2019 и 2020 годах.

”Мы неоднократно обращались к средствам массовой информации с просьбой сообщить нам правильные номера расчетных счетов. Мы благодарим людей, которые отреагировали на предыдущие обращения, но мы все еще ждем данных от тысяч людей ”, — пояснила Марис Лийтмяэ, руководитель отдела обслуживания клиентов Больничной кассы. ”К сожалению, некоторые люди просят деньги из заполненной врачом справки о нетрудоспособности до того, как работодатель утвердит справку, но некоторые люди вообще не хотят денег”, — сказала руководитель службы поддержки клиентов.