Больничная касса не справляется: спецкомиссия по контролю госбюджета обсудит злоупотребление медицинским страхованием

Основой обсуждения стал отчет о проверке Государственного контроля, который показал, что Больничная касса в рамках своей надзорной деятельности не справляется с предотвращением и выявлением злоупотребления медицинским страхованием.

По словам председателя комиссии Юргена Лиги, очень плохо, что в случаях с мошенничеством в медицинском страховании наказания символические. К тому же, по словам Больничной кассы, наказания применяются только в крайних случаях. ”Если мошенничество было выявлено, то должно последовать наказание. Это уже и есть крайний случай. А для того, чтобы не приходилось наказывать, нужно заниматься предотвращением мошенничества, — сказал Лиги. — Не должно быть такой ситуации, при которой риск попасться и быть наказанным себя оправдывает”.

По словам Лиги, автоматическое сравнение документов позволило бы проверить большее количество счетов. ”Поскольку в некоторых случаях без контроля пациентов не обойтись, его нужно сделать более эффективным”, — сказал Лиги. По его словам, ответственность лежит не только на Больничной кассе. ”Хотя ответственный за данную сферу министр является и председателем этого совета, помимо этого в его сферу управления входят также Департамент здоровья и Департамент лекарственных средств, от совместной работы которых зависит обеспечение честного и целесообразного использования компенсаций”, — отметил председатель комиссии.

На заседание приглашены министр социальных дел Танель Кийк, председатель правления Больничной кассы Райн Лаане, директор Центра инфосистем здравоохранения и социального обеспечения Катрин Рейнхолд, генеральный контролер Государственного контроля Инес Метсалу-Нурминен, руководитель аудита Государственного контроля Март Вайн и другие представители этого учреждения.

Открытое заседание началось в 13:15. Трансляцию можно посмотреть в интернете.

Запись заседания можно будет позже посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.