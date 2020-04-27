Больничная касса не имеет реквизитов счетов многих людей для выплаты пособий

Больничная касса просит людей отправить им текущий счет, на который может быть переведено пособие. Данные текущего счета можно удобно добавлять и изменять на государственном портале в рубрике ”Мои данные в регистре Больничной кассы”. Другой вариант — воспользоваться формой на сайте Больничной кассы ”Заявление об изменении данных банковского счета” отправив с цифровой подписью по электронной почте info@haigekassa.ee. По почте Больничная касса просит отправить заявление по адресу Lastekodu 48, Tallinn 10144.

По словам Пилле Банхарда, члена правления Больничной кассы, пособие по временной нетрудоспособности переводится на банковский счет, который был предоставлен Больничной кассе. ”Поскольку многие люди не представили или не обновили свои учетные записи, Больничная касса не может перевести пособие. Поэтому мы призываем людей проверить правильность и наличие данных своего банковского счета на государственном портале ”, — сказала Банхард.

”На прошлой неделе выяснилось, что более 500 из 51 000 подлежащих выплате компенсации по временной нетрудоспособности имели неверную информацию об текущем счете, а более 2000 человек не имели данные банковского счета”, — описывала серьезность ситуации Банхард.

По ее словам, нынешняя ситуация объясняется тем фактом, что в чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом, больничные листы были взяты многими, кто не делал этого раньше или в течение длительного времени и, следовательно, не имеет обновленной или отсутствует информации об учетной записи.

Помимо сведений об учетной записи, предлагается проверить и, при необходимости, обновить свой номер телефона и адрес электронной почты на государственном портале. ”Важно, чтобы на государственном портале была вся необходимая и правильная информация, чтобы государство могло связываться с людьми, отправлять документы или начислять пособие, если это необходимо”, — добавила Банхард.

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