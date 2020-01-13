Больничная касса начинает кампанию по донорству органов

По словам Вирге Палл, директора Центра трансплантации Тартуской университетской больницы, в Эстонии органы и ткани могут быть извлечены у умершего донора, только если человек выразил желание пожертвовать их после смерти. ”В большинстве случаев врачи не располагают информацией о декларации о намерениях, поэтому решение покойного следует запрашивать у родственников, которые должны следовать пожеланиям умершего. Проблема возникает, когда решение умершего неизвестно его близким или не совпадает с их мнением”, — пояснил доктор Лайсаара ситуация в Эстонии. ”Важно, чтобы люди говорили об этом, потому что мы никогда не знаем, когда нам или нашим близким нужна жизненно необходимая пересадка”, — добавил Палл.

У человека есть много способов выразить свою волю, уведомив членов своей семьи о решении или имея при себе карточку донора. Доктор Лайсаар, и доктор Палл считают, что лучший способ это — подать электронную заявку. ”Чтобы заполнить электронную декларацию, вы должны зайти на портал пациентов www.digilugu.ee, в меню выбрать декларации и отметить свое решение — согласие, либо отказ — и подтвердить решение цифровой подписью”, — пояснил Палл, добавив, что подписанную декларацию всегда можно изменить. Но ваши близкие обязательно должны быть уведомлены.

В кампании, которая проходит с 13 по 31 января, участвуют четыре человека, которые получили спасительный подарок — орган, который дал им новую возможность. Истории этих людей можно найти на странице кампании: www.elundidoonorlus.ee/campaign.

Во время кампании в пяти эстонских городах пройдут тематические вечера, где вы услышите истории из опыта людей, которые получили новый орган, и врачей, которые занимаются донорством и трансплантацией органов в своей повседневной работе. Более подробную информацию о тематических вечерах можно найти на Facebook.

Тематическая вечер в Пярну: https://www.facebook.com/events/458312678408238/

Тематическая вечер в Таллине: https://www.facebook.com/events/526072961339949/

Тематическая вечер в Вильянди: https://www.facebook.com/events/2806233319429452/

Тематическая вечер в Тарту: https://www.facebook.com/events/594002378042094/

Тематическая вечер в Нарве (на русском): https://www.facebook.com/events/864404497309151/

Партнерами кампании являются Эстонская ассоциация студентов-медиков (EAÜS), Центр трансплантации Тартуской университетской клиники, Клиникум Тартуского университета и Агентство по лекарственным средствам