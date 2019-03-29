Больничная касса начала информировать родителей детей младшего возраста о прекращении медицинского страхования

”Недавнее исследование Praxis показало, что у многих людей в Эстонии медицинское страхование прерывается. Однако, болезнь не спрашивает, есть ли у человека медицинская страховка в этом месяце или нет. В качестве одного из решений, исследование выделило возможность информирования людей о прекращении медицинского страхования и возможности получения медицинского страхования. На сегодняшний день внесены необходимые изменения в устав, и Больничная касса начала информировать об этом”, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут. ”В перспективе, мы должны бы пойти по пути введения общей медицинской защиты в Эстонии для всех жителей Эстонии, но это требует социального обсуждения и дополнительного анализа”.

На первом этапе оповещение получат родители или опекуны детей младшего возраста до 3 лет, они будут уведомлены об окончании медицинской страховки. Больничная касса информирует человека только в том случае, если прекращение страхования является единственным основанием для получения медицинской страховки, т.е. он/ она не покрывается какой-либо другой страховкой (например, Фие и т. д.). Медицинское страхование также прерывается, если человек не зарегистрирован в качестве безработного”, — пояснила Авели Райд-Лелов, главный специалист отдела медицинского страхования.