Больничная касса будет оплачивать диагностику и лечение COVID-19 незастрахованных людей

Министерство социальных дел направило на согласование поправки к постановлению, на основании которых больничная касса в будущем будет оплачивать расходы, связанные с диагностикой и лечением COVID-19 незастрахованных людей. Цель — быстрое выявление людей с подозрениями на заболевание для ограничения распространения вируса.
Во время чрезвычайного положения расходы на диагностику и лечение COVID-19 незастрахованных людей были покрыты из средств государственного бюджета. После внесения поправок эти услуги будет оплачивать больничная касса. Больничная касса будет оплачивать тестирование, лечение и связанное с COVID-19 медицинское обслуживание незастрахованных людей.
”Финансирование лечения от COVID-19 из бюджета больничной кассы и незастрахованных людей поможет обеспечить то, что человек обратится к врачу и сразу же получит помощь в случае, если он заболел или контактировал с заболевшим. Мы можем незамедлительно и эффективно реагировать на любой возможный случай заболевания COVID-19 только если мы предоставим необходимую помощь всем нуждающимся в помощи людям Эстонии, включая возможность обращаться в ближайший центр семейных врачей в случае подозрения на заболевание”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.
В период с января по середину мая 2020 года за лечение или тестирование на COVID-19 незастрахованных людей было представлено 276 счетов на общую сумму 18 268 евро. В Эстонии насчитывается около 66 000 незастрахованных людей или около 5% населения.
Поправка была одобрена на заседании совета Эстонской больничной кассы 22 мая и должна вступить в силу 17 июля 2020 года.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
В Украине разрешили проведение концертов во время карантина
Коронавирус: китайские ученые сообщили плохую новость для мужчин
Когда в Омске откроют кинотеатры и музеи
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила