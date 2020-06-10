Больничная касса будет оплачивать диагностику и лечение COVID-19 незастрахованных людей

Во время чрезвычайного положения расходы на диагностику и лечение COVID-19 незастрахованных людей были покрыты из средств государственного бюджета. После внесения поправок эти услуги будет оплачивать больничная касса. Больничная касса будет оплачивать тестирование, лечение и связанное с COVID-19 медицинское обслуживание незастрахованных людей.

”Финансирование лечения от COVID-19 из бюджета больничной кассы и незастрахованных людей поможет обеспечить то, что человек обратится к врачу и сразу же получит помощь в случае, если он заболел или контактировал с заболевшим. Мы можем незамедлительно и эффективно реагировать на любой возможный случай заболевания COVID-19 только если мы предоставим необходимую помощь всем нуждающимся в помощи людям Эстонии, включая возможность обращаться в ближайший центр семейных врачей в случае подозрения на заболевание”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

В период с января по середину мая 2020 года за лечение или тестирование на COVID-19 незастрахованных людей было представлено 276 счетов на общую сумму 18 268 евро. В Эстонии насчитывается около 66 000 незастрахованных людей или около 5% населения.

Поправка была одобрена на заседании совета Эстонской больничной кассы 22 мая и должна вступить в силу 17 июля 2020 года.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!