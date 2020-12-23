Больничная касса будет финансировать скрининговые обследования на обнаружение рака и для незастрахованных людей

В Эстонии взрослому населению предлагаются три важных обследования на рак при государственном финансировании: на обнаружение рака груди, рака шейки матки, а также рака толстой кишки. На обследования ежегодно приглашаются мужчины и женщины, рожденные в определенный год.

”Если раньше на обследование приглашались только женщины и мужчины, имеющие медицинскую страховку, то новый год принесет значительные и положительные изменения и незастрахованным людям. Цель скрининга — предотвратить или обнаружить ранний рост опухоли, что помогает вовремя начать лечение. Такие действия спасают жизни, значительно поддерживают качество жизни человека, а также сокращают общие медицинские расходы ”, — сказала Маде Бамбус, главный специалист отдела службы первичной медицинской помощи Больничной кассы. Она добавила, что такой подход чрезвычайно важен, потому что, например, в Эстонии 50% случаев рака груди выявляются на поздней стадии, что указывает на то, что либо не приходят вовремя, либо вообще не ходят на обследования.

Регулярный осмотр важен, потому что предраковые состояния обычно не вызывают ни малейших жалоб и человек чувствует себя хорошо. Всем людям целевой группы будет отправлено письменное приглашение на адрес их проживания. Все люди, входящие в целевую группу проверки, чья электронная почта Eesti.ee направлена ​​на личный адрес электронной почты или внесена в Регистр населения, получат электронное приглашение. Кроме того, на портале для пациентов digilugu.ee все желающие смогут найти электронное приглашение на обследование в 2021 году. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться на обследование и иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Важно знать: кого ждут на скрининг 2021?